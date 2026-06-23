Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ২১: ৫৩
রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণ
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড়ে ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আজ মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন দারুস সালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দুলাল হোসেন।

ওসি বলেন, টেকনিক্যাল মোড়ে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাত সোয়া ৮টার দিকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে এটি ককটেল নাকি পটকা তা নিশ্চিত নয়। গানপাউডার পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ আহত হয়েছে কি না জানা যায়নি। কারা ঘটিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

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