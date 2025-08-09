মুন্সিগঞ্জে ১৩ মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ শহরে অভিযান চালিয়ে হত্যাসহ ১৩ মামলার আসামি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি শওকত দেওয়ানকে (৪৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা।
আজ শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে শহরের জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি ও ইউনিয়নের মুন্সীকান্দি গ্রামের প্রয়াত জলিল দেওয়ানের ছেলে।
মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী হুমায়ুন রশীদ জানান, তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বেলা ১টার দিকে ডিবির একটি দল জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে অভিযান চালায়। এ সময় হত্যাসহ ১৩ মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি শওকত দেওয়ানকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মুন্সিগঞ্জ সদর ও টঙ্গীবাড়ি থানায় হত্যাসহ ওই সব মামলা রয়েছে।
