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মোহাম্মদপুরে আইফোন নিয়ে দৌড়, নারীর চিৎকারে ছিনতাইকারী ধরল পুলিশ-এলাকাবাসী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ জুলাই ২০২৬, ২২: ৪৮
মোহাম্মদপুরে আইফোন নিয়ে দৌড়, নারীর চিৎকারে ছিনতাইকারী ধরল পুলিশ-এলাকাবাসী
গ্রেপ্তার দুই ছিনতাইকারী। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে পথচারী এক নারীর কাছ থেকে আইফোন ছিনিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে দুই ছিনতাইকারী। তাৎক্ষণিক ভুক্তভোগী চিৎকার শুরু করলে পার্শ্ববর্তী ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় সেটি উদ্ধার হয়েছে। পরে দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার দুজনের নাম মো. দুলাল হোসেন ও মো. শুভ।

আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগের মোহাম্মদপুর ট্রাফিক জোন সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে জুলাই স্মৃতি জাদুঘর ক্রসিংয়ের সামনে রাদিয়া ইসলাম নামের এক পথচারীর কাছ থেকে একটি আইফোন ১৩ প্রো ম্যাক্স ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করেন দুই ব্যক্তি। ভুক্তভোগীর চিৎকার শুনে সেখানে দায়িত্ব পালনরত ট্রাফিক পুলিশ দ্রুত ধাওয়া করে মোবাইলসহ এক ছিনতাইকারীকে আটক করে। পরে স্থানীয় জনতার সহায়তায় অপর ছিনতাইকারীকেও আটক করা হয়।

ডিএমপি জানায়, উদ্ধার করা মোবাইল ফোনটি মোহাম্মদপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এসআইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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