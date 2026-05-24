রাস্তায় পশু জবাই নিরুৎসাহিত করল গুলশান সোসাইটি, বর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানে রাস্তা, ফুটপাত কিংবা উন্মুক্ত স্থানে কোরবানির পশু জবাই ও মাংস কাটাকে নিরুৎসাহিত করেছে গুলশান সোসাইটি। একই সঙ্গে রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন বা লেকে কোরবানির বর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।
গতকাল শনিবার (২৩ মে) এক বিবৃতিতে গুলশান সোসাইটির সভাপতি ব্যারিস্টার ওমর সাদাত বলেন, গুলশানকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ওমর সাদাত বলেন, ‘পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। পৃথিবীর উন্নত মুসলিম দেশগুলোতে এখন আর রাস্তা বা ফুটপাতে পশু কোরবানি করা হয় না। আমাদেরও গুলশানকে পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ রাখতে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।’
বিবৃতিতে বাসিন্দাদের নিজ নিজ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অথবা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত কসাইখানায় কোরবানি সম্পন্ন করার অনুরোধ জানানো হয়।
নির্ধারিত কসাইখানার ঠিকানা—৪৫, তাজউদ্দীন সরণি, মহাখালী, কোভিড হাসপাতালের পেছনে। এ বিষয়ে সহায়তা বা পরামর্শের জন্য ০১৭১৫-৮৮২১১৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
