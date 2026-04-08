রাজধানীতে ওএমএসের চাল-আটার অবৈধ মজুত, আটক ১

রাজধানীর জুরাইন এলাকায় ওএমএস কর্মসূচির চাল ও আটা অবৈধভাবে মজুত এবং ভিন্ন মোড়কে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। পরে ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ চাল-আটাসহ একটি ট্রাক জব্দ ও জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করে তারা। আজ বুধবার এই অভিযান চালায় সংস্থাটির সদস্যরা।
রাতে এক খুদে বার্তায় র্যাব জানায়, ওএমএসের জন্য বরাদ্দকৃত চাল ও আটা অবৈধভাবে মজুত করে তা ভিন্ন মোড়কে বাজারজাত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ চাল-আটাসহ একটি ট্রাক জব্দ করা হয়। এর সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব। একই সঙ্গে এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
