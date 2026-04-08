Ajker Patrika
রংপুর

বেরোবিতে জাতীয়তাবাদী ফোরামের কর্মসূচি, প্রতিবাদ করায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা

বেরোবি প্রতিনিধি 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রক্টরের বাগ্‌বিতণ্ডা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ১০৮তম সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়‌। এতে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করলে বেরোবি প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. ফেরদৌস রহমানের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে প্রক্টর বলেন, ‘যখন এনসিপি নেতারা আসে, তখন তো পা চাটো।’

আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-২-এর ভার্চুয়াল কক্ষে জাতীয়তাবাদী ফোরামের উদ্যোগে আলোচনা সভা আয়োজন করা হলে প্রতিবাদ করেন শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নয়ন ইসলাম বলেন, ‘রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে নামে-বেনামে বিভিন্ন সংগঠন রাজনীতি চালুর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটার জন্য আজকে আমরা লক্ষ করেছি, জাতীয়তাবাদী ফোরামের নামে রাজনৈতিক একটি প্রোগ্রাম হচ্ছে এখানে। কিন্তু প্রক্টর তা অস্বীকার করেছেন।’

‎আরেক শিক্ষার্থী রিশাদ নুর বলেন, ‘আমি একটি ব্যানার দরজায় লাগানোর চেষ্টা করি। তখন ছাত্রদলের একজন তা ছিঁড়ে ফেলে। এরপর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। প্রক্টর স্যার দুই পক্ষকে আলাদা করে দেন । আমরা এখানে বসেছিলাম যে, ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে দেওয়া যাবে না।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. ফেরদৌস রহমান বলেন, এখানে কোনো সংগঠনের নিবন্ধন নেই। আজকে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে, তার অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সাংবাদিকদের প্রোগ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়নি। যে সময় ঢুকতে চাইছিলা, প্রোগ্রামটা তখনো ভালোভাবে শুরু হয়নি।’

বিষয়:

রংপুর জেলাবেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়বেরোবিরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

