এলজিইডিতে ডিজিএফআই পরিচয়ে নিয়োগ তদবির, চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি কার্যালয়ে নিজেকে ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তা পরিচয়ে চাকরি নিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ সোমবার বিকেলে এলজিইডি ভবনে অভিযান চালিয়ে শাহিনুর (৫২) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
পরে শেরেবাংলা নগর থানায় করা প্রতারণা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আজ রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক।
থানা সূত্রে জানা যায়, শাহিনুর নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত বলে দাবি করে এলজিইডির পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি দাপ্তরিক চাপে এলজিইডির বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগে সহায়তা করতে পারেন বলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। এ সময় সন্দেহজনক মনে হওয়ায় এলজিইডির পরিচালক সরাসরি ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায়, শাহিনুর নামে কোনো কর্মকর্তা বর্তমানে ওই সংস্থায় কর্মরত নেই। পরে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ শেরেবাংলা সেনাক্যাম্পে জানালে সেনাবাহিনীর দুটি টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শাহিনুরকে আটক করে। তিনি সাবেক সেনাসদস্য। নিজেকে ডিজিএফআইয়ের ‘সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার’ পরিচয় দিয়ে লোক নিয়োগে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছিলেন।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, ডিজিএফআই পরিচয়ে এলজিইডি অফিসে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখানোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর টহল দল যায়। ওই ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি কোনো প্রামাণ্য পরিচয় দিতে পারেননি। তদন্তে জানা যায়, তিনি ২০০৮ সালে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত হন। পরে আটক শাহিনুরকে শেরেবাংলা নগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
রাতে শেরেবাংলা নগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইমাউল হক বলেন, প্রতারক শাহিনুরের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
