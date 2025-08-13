Ajker Patrika
ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামে আসমা আক্তারের লাশ পড়ে থাকার খবরে স্থানীয়রা সেখানে ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামে আসমা আক্তারের লাশ পড়ে থাকার খবরে স্থানীয়রা সেখানে ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে মোছা. আসমা আক্তার (৩৫) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আসমা নেত্রকোনার সদর উপজেলার পাঁচকাহুনিয়া গ্রামের মো. সবুজ মিয়ার মেয়ে। উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বড়নল গ্রামের আব্দুল রশিদের স্ত্রী। আসমা স্থানীয় একটি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। তাঁর স্বামী বাসচালক। তিনি শ্রীপুরে কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামে স্বামী আব্দুল রশিদের (৪৫) সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। এই দম্পতির দুই শিশুসন্তান আছে।

মৃত আসমার ছোট বোন আরিফা আক্তার বলেন, ‘কয়েক দিন আগে আপার মাধ্যমে জানতে পারলাম, দুলাভাই আরও একটি বিয়ে করেছেন। এই বিয়ে নিয়ে দুলাভাই আপাকে অনেক মারধর করেন। আজ বেলা ১১টার কিছু সময় আগে আশপাশের লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারি, আপাকে মেরে দুলাভাই পালিয়ে গেছেন। এসে দেখি, আপার লাশ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। আপার দুই সন্তানও নেই। আপার গলায় আঘাতের চিহ্ন। গলা টিপে আপাকে খুন করে দুলাভাই দুই বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে গেছেন।’ আরিফা আরও বলেন, ‘আপাকে বিয়ে করার আগেও দুটি বিয়ে করেছেন দুলাভাই। স্থানীয়দের কাছে জানতে পেরেছি, ছোট স্ত্রীসহ রাতে বাসায় এসে আপাকে মারধর ও গলা টিপে খুন করেন। দুলাভাই বরমী-ঢাকা রোডে প্রভাতি পরিবহনের একটি বাসের চালক।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাতে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার পর দুই সন্তান নিয়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

