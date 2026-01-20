Ajker Patrika

জঙ্গল সলিমপুর: মাইকে ঘোষণা দিয়ে র‍্যাবের ওপর ৫০০ দুর্বৃত্তের হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ২৬
ছবি:ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান চলাকালে মাইকে ঘোষণা দিয়ে চার শ থেকে পাঁচ শ দুর্বৃত্ত র‌্যাবের ওপর হামলা চালিয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব-৭-এর পক্ষ থেকে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে আজ মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জোরালো অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

র‌্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সোমবার বিকেলে র‌্যাব-৭-এর একটি আভিযানিক দল মেজর জালিস মাহমুদ খানের নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ দুষ্কৃতকারী র‌্যাব সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

দুষ্কৃতকারীদের অতর্কিত হামলায় র‌্যাবের চার সদস্য গুরুতর আহত হন। পরে থানা-পুলিশের সহযোগিতায় আহত র‌্যাব সদস্যদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম সিএমএইচে পাঠানো হয়। এরপর চট্টগ্রাম সিএমএইচের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক নায়েব সুবেদার মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি তিন র‌্যাব সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম সিএমএইচে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেখানকার একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সাদা রঙের মাইক্রোবাসে কালো জ্যাকেট পরা র‌্যাব সদস্যরা সেখানে অভিযানে যান। এলাকাটি থেকে র‌্যাব সদস্যদের বহনকারী দুটি মাইক্রোবাস ফিরে আসার সময় ভাঙচুরের শিকার হতে দেখা যায়।

সোমবার বিকেলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার দুর্গম অঞ্চল জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে সশস্ত্র এক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়েন র‍্যাব সদস্যরা।

সন্ত্রাসীরা গুলির পাশাপাশি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের ডিএডি মো. মোতালেব, ল্যান্স নায়েক ইমাম উদ্দিন, নায়েক আরিফ ও কনস্টেবল রিফাত গুরুতর আহত হন।

গুরুতর আহত মোতালেবকে উদ্ধার করে চট্টগ্রামের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়া হলেও অন্যদের জিম্মি করে রাখে সন্ত্রাসীরা। পরে র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে তাঁদেরকে উদ্ধার করে সিএমএইচে নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় জঙ্গল সলিমপুর দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়খেকো, ভূমিদস্যু ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। এলাকাটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী একে অপরের মধ্যে সংঘর্ষ, খুনোখুনি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

এর আগেও একাধিকবার জঙ্গল সলিমপুরে উচ্ছেদ ও পাহাড় কাটা বন্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে প্রশাসন। ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সেখানে উচ্ছেদ অভিযান শেষে ফেরার পথে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছিলেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জঙ্গল সলিমপুরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষ আরও বেড়ে যায়। এর জেরে একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ ওই এলাকায় দুটি পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় একজন নিহত হন। এর পরদিন সেখানে সংবাদ সংগ্রহে গেলে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন দুই সাংবাদিক।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডর‍্যাবচট্টগ্রাম বিভাগসন্ত্রাসীচট্টগ্রামহামলা
