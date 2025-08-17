Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন লেগেছে। ছবি: সংগৃহীত
মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন লেগেছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মহাখালীতে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

আজকের পত্রিকাকে এ নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর জানায়, রোববার সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটের দিকে মহাখালী রেলগেটের কাছে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আগুন লাগার খবর পায়। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগঢাকামহাখালীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আর্টসেলকে আলটিমেটাম রাবির প্রাক্তন সমন্বয়কের

১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আর্টসেলকে আলটিমেটাম রাবির প্রাক্তন সমন্বয়কের

পবিপ্রবিতে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রাথমিক সত্যতা পেল দুদক

পবিপ্রবিতে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রাথমিক সত্যতা পেল দুদক

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ তিনজনের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ তিনজনের মৃত্যু