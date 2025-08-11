Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান গ্রামবাসীরা। ছবি: সংগৃহীত
দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান গ্রামবাসীরা। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কিরাটন ইউনিয়নের গৌরারগোপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত শনিবার বিকেলে গৌরারগোপ গ্রামের তাজুল ইসলাম (২৫) বাড়ি থেকে গাবতলী বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন একই গ্রামের মাসুদ মিয়া নামের এক যুবক। হঠাৎ মোটরসাইকেলের চাকায় লেগে কাদা ছিটকে পড়ে তাজুলের শরীরে। এ ঘটনায় তাজুল মাসুদকে মোটরসাইকেল ধীরে চালানোর জন্য বলেন। এ নিয়ে দুজনের তর্কাতর্কি বেধে যায়। একপর্যায়ে মাসুদ তাজুলকে মারধর করেন। এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। গতকাল রোববার দিনভর দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অন্তত ২০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁদের করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে করিমগঞ্জ থানা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ জানান, কাদা ছিটে পড়ার মতো তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখনো থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষকরিমগঞ্জজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

জেনেভা ক্যাম্পে মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণের সংঘর্ষে যুবক নিহত

জেনেভা ক্যাম্পে মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণের সংঘর্ষে যুবক নিহত

দেশ আপনাদের হাতে থাকবে, তবে ‘ঘুঘু’ থেকে সাবধান: তারেক রহমান

দেশ আপনাদের হাতে থাকবে, তবে ‘ঘুঘু’ থেকে সাবধান: তারেক রহমান

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি, সাড়ে ৬ হাজার পরিবার পানিবন্দী

পদ্মায় পানি বৃদ্ধি, সাড়ে ৬ হাজার পরিবার পানিবন্দী