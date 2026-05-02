ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে মাদ্রাসাছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিফাত হোসেন ওরফে শিজান (১৪) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার জামালপুর চৌরঙ্গী এলাকার বামনাসংলগ্ন বাজারের উত্তর পাশে একটি বাঁশঝাড় থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন।

শিফাত উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. সাঈদ হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার ছাত্র ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে গেছে, শনিবার সকালে বাঁশঝাড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় শিফাতকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁওয়ের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত শিক্ষার্থীর বাবা মো. সাঈদ হোসেন জানান, খবর পেয়ে তিনি দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে ছেলের মরদেহ দেখতে পান এবং পরে থানায় বিষয়টি অবহিত করেন।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, ‘ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।’

ঠাকুরগাঁওমাদ্রাসামরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগ
