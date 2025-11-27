Ajker Patrika

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৪২
কেরানীগঞ্জে সাউথইস্ট ব্যাংকের আটিবাজার শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কেরানীগঞ্জে সাউথইস্ট ব্যাংকের আটিবাজার শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে সাউথইস্ট ব্যাংকের আটিবাজার শাখা থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে সাইফুল ইসলাম নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা উধাও হয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।

গতকাল বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে গ্রাহকদের হিসাব থেকে টাকা সরানোর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে বহু গ্রাহক ব্যাংকের ওই শাখায় ছুটে আসেন। তাঁরা নিজেদের হিসাবের তথ্য জানতে চেয়ে ভিড় করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক নজরুল ইসলাম জানান, তাঁর হিসাবে ৭ লাখ ৭৩ হাজার টাকা ছিল। তিনি টাকা উত্তোলনের এসএমএস পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, অনেকের মতো তাঁর টাকাও উধাও হয়ে গেছে।

আখি আক্তার নামের আরেক গ্রাহক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ‘যদিও আমার হিসাব থেকে টাকা যায়নি, তবে অন্য গ্রাহকদের টাকা উধাও হওয়ায় আমরাও বেশ চিন্তায় আছি। কখন যেন আমাদের টাকাও গায়েব হয়ে যায়।’

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম আত্মগোপনে রয়েছেন।

এ বিষয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তা এজাজ হোসেন বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং বর্তমানে একটি অডিট টিম তদন্তের কাজ করছে।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু জানিয়েছেন, এ বিষয়ে থানায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়নি।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাউথইস্ট ব্যাংককেরানীগঞ্জকর্মকর্তা
উখিয়ায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা রেখে পালিয়েছে কারবারিরা

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
উদ্ধার করা ইয়াবা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উদ্ধার করা ইয়াবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় ৬৪ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অভিযানে ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ইয়াবাগুলো রেখে মাদক কারবারিরা মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পালংখালী বিওপির একটি টহল দল ফারির বিল এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় মিয়ানমারের দিক থেকে দুই ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। চ্যালেঞ্জের মুখে মাদক কারবারিরা দ্রুত তিনটি কালো ব্যাগ ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়।

পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে স্কচটেপে মোড়ানো ৩৬টি কার্টনে ৩ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর বিজিবি পুরো এলাকায় রাতভর অভিযান চালালেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

অধিনায়ক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও বলেন, পালিয়ে যাওয়া মাদক কারবারিদের শনাক্তে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবাগুলো উখিয়া থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

কক্সবাজারউখিয়াউদ্ধারবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
নোয়াখালীর কবিরহাটে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নিহত আনোয়ার হোসেন সাব্বির। ছবি: সংগৃহীত
নিহত আনোয়ার হোসেন সাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার ধানশালিক ইউনিয়নে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনোয়ার হোসেন সাব্বির (২২) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া। এর আগে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ধানশালিক ইউনিয়নের চর গুল্যাখালী গ্রামের পান ব্যাপারী বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত সাব্বির উপজেলার চাপরাশিরহাট ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের তাজু ড্রাইভার বাড়ির লিটনের ছেলে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ধানশালিক ইউনিয়নের পান ব্যাপারী বাড়ির সিরাজের ছেলে আব্দুস সোবহান শামীম (৩০) ও তাঁর স্ত্রী ফারহানা আক্তার (২৩।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন জানায়, চার-পাঁচ দিন আগে চর গুল্যাখালী গ্রামের পান ব্যাপারী বাড়ির মানোয়ারা বেগমের খেতের লাউগাছ কেটে ফেলেন শামীম। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবার বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানালে তাঁরা অপরাধীকে হাতেনাতে ধরতে পরামর্শ দেন। গতকাল বিকেলে পুনরায় মরিচগাছের চারা কেটে ফেলার সময় শামীমকে দেখে ফেলেন আনোয়ার হোসেন সাব্বির। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে শামীম ক্ষিপ্ত হয়ে সাব্বির ও তাঁর মাকে মারধর করেন এবং সাব্বিরকে মাথায় কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসক সাব্বিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তিনি মারা যান।

কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, এই ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করেছে। ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

নোয়াখালীকুপিয়ে হত্যাচট্টগ্রাম বিভাগকবিরহাটজেলার খবরযুবক
পাবনায় সহকারী শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলছে, ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা

পাবনা প্রতিনিধি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো পাবনা জেলায়ও তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে এই কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। এতে বন্ধ রয়েছে শিশুশিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম।

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষা সামনে রেখে শিক্ষকদের এমন কর্মসূচি পালনে ক্ষুব্ধ অভিভাবকসহ সচেতন মহল। তাঁরা বলছেন, শিশুশিক্ষার্থীদের জিম্মি করে শিক্ষকদের দাবি আদায়ের কৌশলটি ন্যক্কারজনক।

সদর উপজেলার ভাঁজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কর্মবিরতি পালন করায় কোনো পাঠদান করছেন না। শিক্ষকদের কেউ কক্ষে, আবার কেউ রোদে বসে আছেন। শিক্ষার্থীরা যত্রতত্র খেলাধুলা করছে।

স্কুলটির সহকারী শিক্ষক সাইদ উল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বানে কর্মবিরতি পালন করছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলবে।’

পূর্ব রাঘবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাবেয়া খাতুন বলেন, ‘এখন আমাদের কেন্দ্রীয় সংগঠন যে কর্মসূচি দিয়েছে, আমরা সেটা পালন করছি। কারণ, আমাদের দাবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে মানা হচ্ছে না। দাবিগুলো হলো—সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল দশম গ্রেডে নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির বিষয়ে জটিলতার অবসান এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।’

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষা সামনে রেখে হঠাৎ এই আন্দোলন জোরদার করে শিক্ষকেরা অমানবিক কাজ করছেন বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে অভিভাবকসহ সচেতন মহল।

পাবনার মালিগাছা গ্রামের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মিজানুর রহমান বলেন, ‘দাবি আদায়ে সারা বছর দেশে আন্দোলন একের পর এক লেগেই থাকে। কিন্তু শিক্ষকেরা যখন আমাদের সন্তানদের জিম্মি করে, তাদের লেখাপড়া নষ্ট করে আন্দোলনে নামেন, তখন হতাশ হওয়া ছাড়া কী করার আছে।’

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আরিফপুর গ্রামের আরেক অভিভাবক আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘কিছুদিন পরই বার্ষিক পরীক্ষা শিশুদের। এই সময়ে এসে কর্মবিরতি পালন করা শিক্ষকদের মোটেই ঠিক নয়। তাঁরা পরীক্ষা শেষ করে তারপর করতে পারতেন। আমাদের সন্তানদের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা দেখবে কে।’ বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের কর্মসূচি স্থগিত করার দাবি এই অভিভাবকের।

পাবনা সদর উপজেলা শিক্ষা কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি ও নিয়ামতুল্লাহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আরিছুর রহমান হীরা বলেন, ‘আমরাও তো অসহায়। আমরা তো চাই না কোমলমতি শিশুদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে। ৮ নভেম্বর শাহবাগের আন্দোলনে আমাদের দুই শতাধিক শিক্ষক আহত হন। আমাদের এক বোন মারা যান। সরকার আন্তরিকতা দেখিয়ে দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু বিগত ১৫ দিনে তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। তাই আমাদের ১১টি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সারা দেশে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন। আমরা আশা করব, সরকার দ্রুত আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করবে।’

পাবনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আশরাফুল কবীর বলেন, ‘একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হয়ে কি আমরা এটা করতে পারি বলেন? এটা তো ঠিক না। বাচ্চাদের বার্ষিক পরীক্ষা সামনে। ইতিমধ্যে রুটিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পরীক্ষা। এখন তাঁরা এটার সুযোগ নিচ্ছেন। আমরা তাঁদের বারবার অনুরোধ করেছি কর্মসূচি স্থগিত করে ক্লাসে ফেরার জন্য। কিন্তু তাঁরা যদি না মানেন, সরকার যেভাবে ব্যবস্থা নিতে বলে, আমরা সেভাবে ব্যবস্থা নেব।’

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্যানুযায়ী, পাবনা জেলায় ১ হাজার ১৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

পাবনাশিক্ষকরাজশাহী বিভাগপ্রাথমিক বিদ্যালয়পাবনা সদরজেলার খবর
মায়ের কুলখানির দিনেই একমাত্র ছেলের মৃত্যু, কুমিল্লায় একই পরিবারে শোকের ছায়া

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
মানিক মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মানিক মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার চান্দলা ইউনিয়নের বড়ধুশিয়া এলাকায় ঘটেছে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মায়ের কুলখানির দিনেই মারা গেছেন তাঁর একমাত্র ছেলে মানিক মিয়া (৫৫)। কয়েক দিনের ব্যবধানে একই পরিবারের দুজনের পরপর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের আবহ বিরাজ করছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৩ নভেম্বর বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান মানিক মিয়ার মা আমেনা বেগম (৭৫)। গতকাল মঙ্গলবার ছিল তাঁর কুলখানির দিন। সকাল থেকে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড় ছিল। মানিক মিয়া কুলখানির প্রস্তুতি ও অতিথি আপ্যায়নে দিনভর ব্যস্ত ছিলেন।

দিন শেষে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দ্রুত তাঁকে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অরূপ সিংহ বলেন, ‘সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত পাওয়া যায়। ধারণা করছি, তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

একই পরিবারে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যুতে স্বজনেরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। বড়ধুশিয়া এলাকায় এখন গভীর শোক ও বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে।

কুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াজেলার খবর
