যৌতুক দাবিতে স্ত্রী নির্যাতন মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৫০
স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্সের শিক্ষক সালেহীন মাহবুবকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রৌনক জাহান তাকি এই নির্দেশ দেন।

এর আগে শিক্ষক সালেহীনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করে পুলিশ। আসামিপক্ষে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। বাদীর আইনজীবী জাকির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় পাঁচ বছর আগে জাবিন তাসনিম লামিয়ার সঙ্গে সালেহীন মাহবুবের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে অভিযুক্ত সালেহীন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সময় যৌতুকের দাবিতে লামিয়ার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন। সর্বশেষ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টার দিকে গুলশানের বাসায় সালেহীন মাহবুব শ্বশুরবাড়ি থেকে ১২ লাখ টাকা এনে দেওয়ার জন্য লামিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। লামিয়া এতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করে গুরুতর আহত করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে গুলশান থানা-পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি জাবিন তাসনিম লামিয়া বাদী হয়ে গুলশান থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারায় একটি মামলা (মামলা নম্বর-২৮) দায়ের করেন। ওই মামলায় সালেহীন মাহবুবকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বাদীপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি ওমর ফারুক ফারুকী, আব্দুল খালেক মিলন, জাকির হোসেন জুয়েলসহ আরও কয়েকজন আইনজীবী। অন্যদিকে আসামিপক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার, ইকবাল হোসেন।

