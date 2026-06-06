Ajker Patrika
ঢাকা

রাত থেকে ১০ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ জুন ২০২৬, ১৮: ৩২
রাত থেকে ১০ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

সঞ্চালন লাইন মেরামতের জন্য কাঁচপুর থেকে তারাব এলাকা পর্যন্ত ১০ ঘণ্টার জন্য গ্যাস বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে তিতাস। আজ শনিবার রাত ৮টা থেকে আগামীকাল রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত গ্যাস বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

আজ তিতাসের এক বার্তায় বলা হয়, উচ্চ চাপবিশিষ্ট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের জরুরি লিকেজ মেরামত কাজের জন্য ৬ জুন রাত ৮টা থেকে ৭ জুন সকাল ৬টা পর্যন্ত কাঁচপুর থেকে তারাব বিশ্বরোড, রূপসী, বরপা, ভুলতা মোড় এলাকায় এবং মুড়াপাড়া ও লক্ষণখোলা ডিআরএসের আওতাধীন সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। কোথাও চাপ স্বল্পতা বিরাজ করবে।

সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস।

বিষয়:

তিতাসঢাকা বিভাগগ্যাস
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