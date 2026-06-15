Ajker Patrika
ঢাকা

পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা নিয়ে বর্ষাকে আবাহন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা নিয়ে বর্ষাকে আবাহন
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আজ সকালে শুরু হয়েছে বর্ষা উৎসব-১৪৩৩। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রকৃতিকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শুরু হলো বর্ষা উৎসব। পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ারও প্রত্যয় জানিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার পয়লা আষাঢ়। প্রতিবারের মতো এবারও বর্ষার প্রথম দিনেই বর্ষাকে স্বাগত জানিয়েছে বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ।

গান, আবৃত্তি, দলীয় নৃত্যে স্বাগত জানানো হয় বর্ষাকে। পাশাপাশি ছিল শিশুদের কাছে গাছের চারা বিতরণ। সকালে শিল্পী মো. মিনহাজুল হাসান ইমনের রাগ ‘জয় জয়ন্তী’ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ‘বর্ষা উৎসব-১৪৩৩’।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে বাঁচতে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতির বন্ধু হতে হবে। এই উৎসবের একটা বার্তা হলো— পরিবেশের প্রতি সুরক্ষার দাবি। একসময় বাংলার রূপ এমন ছিল না। এখানে ছিল খাল, পুকুর, জলাশয়, নদীমাতৃক বাংলাদেশ। সেই রূপ এখন দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। নদীগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

তিনি মনে করেন, এ রকম ঋতুভিত্তিক উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষার তাগিদ দিতে হবে। প্রকৃতির বন্ধু হয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটি এই ঋতু উৎসবের মধ্য দিয়ে জানানো সম্ভব।

উৎসবের ‘বর্ষা কথন’ পর্বে সভাপতিত্ব করেন লেখক ও গবেষক, নৃত্যশিল্পী অধ্যাপক নিগার চৌধুরী। আরও অতিথি ছিলেন আবৃত্তি শিল্পী আশরাফুল আলম এবং বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি শিল্পী কাজী মিজানুর রহমান।

উৎসবে একক আবৃত্তি পরিবেশন করছেন নায়লা তারাননুম চৌধুরী কাকলী ও মাশকুরে সাত্তার কল্লোল। অনিমা রায়, তানজিলা তমা, নির্ঝর চৌধুরী, ফেরদৌস কাকলী, রত্না সরকার রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন ইয়াসমিন মুশতারী, মাহমুদুল হাসান ও সঞ্জয় কবিরাজ। এ ছাড়া আবু বকর সিদ্দিক, এস এম মেজবা ও তামান্না নিগার তুলি লোকসংগীত এবং শাহীন খান ও মাহবুব রিয়াজ আধুনিক গান গেয়ে শোনান।

নৃত্যম, দিব্য, স্পন্দন, ধৃতি নর্তনালয়, সমস্বর, নৃত্যাক্ষ ও নন্দ শিল্প একাডেমি দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে। দলীয় সংগীত পরিবেশন করে পঞ্চভাস্কর, সুরতাল সংগীত একাডেমি, সমস্বর, নির্ঝরিণী, সুরবিহার, সীমান্ত খেলাঘর আসর ও সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী।

উৎসবে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। গত আঠারো বছর ধরে আষাঢ়ের প্রথম দিনে এ আয়োজন করে আসছে বর্ষা উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ। সঞ্চালনায় ছিলেন আবৃত্তি শিল্পী আহসান দিপু।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগশহীদ মিনারপরিবেশ
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