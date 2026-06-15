Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যাওয়া ট্রাক উদ্ধার হয়নি, আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যাওয়া ট্রাক উদ্ধার হয়নি, আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ
উদ্ধার হয়নি বেইলি ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যাওয়া বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জ শহরের পাচুড়িয়া এলাকায় বেইলি ব্রিজ ভেঙে খালে পড়ে যাওয়া বালুভর্তি ট্রাকটি এখনো উদ্ধার করা যায়নি। ফলে টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ-ঘোনাপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ আছে। এতে জেলা শহরের হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন। আজ সোমবার সকাল থেকে সড়ক বিভাগ ব্রিজ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শহরের দিক থেকে ঘোনাপাড়ার দিকে যাচ্ছিল বালুভর্তি ট্রাকটি। এ সময় পাচুড়িয়া এলাকায় বেইলি ব্রিজ পার হওয়ার সময় ব্রিজ ভেঙে ট্রাক খালে পড়ে যায়। এ সময় একটি ইজিবাইক ও একটি বাইসাইকেলও খালে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর থেকে খালে পড়ে থাকা ট্রাকটি টেনে তোলার কাজ চলছে। তবে এখনো সেটি ওপরে তোলা সম্ভব হয়নি।

গোপালগঞ্জে বেইলি ব্রিজ ভেঙে বালুভর্তি ট্রাক খালে, আহত ৩গোপালগঞ্জে বেইলি ব্রিজ ভেঙে বালুভর্তি ট্রাক খালে, আহত ৩

এদিকে ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ায় টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ-ঘোনাপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে যেতে মানুষকে প্রায় দেড় কিলোমিটার ঘুরপথ ব্যবহার করতে হচ্ছে।

জেলা শহরের প্রধান সড়ক হওয়ায় স্কুল, কলেজ, বাজার, আদালতসহ বিভিন্ন অফিস-আদালতে যাতায়াতে দুর্ভোগ বেড়েছে সবার।

সড়ক বিভাগ জানিয়েছে, বেইলি ব্রিজ পুনর্নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে এটি পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগসড়কব্রিজবেইলি
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