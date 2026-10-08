বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন হেলপার, ট্রাকের ধাক্কায় নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কোনাপাড়ায় ট্রাকচাপায় শাওন (১৭) নামে এক বাস হেলপার নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কোনাপাড়া গোল্ডেন ব্রিজ এলাকার প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন হোসেন জানান, শাওন গুলিস্তান থেকে ভুলতা গাউছিয়াগামী ডিটিএল বাসের হেলপার ছিল। বিকেলে বাসটি গুলিস্তান থেকে ভুলতার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় শাওন বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।
বাসটি কোনাপাড়া গোল্ডেন ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক বাসের দরজার কাছে থাকা শাওনকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।
এসআই শাহিন হোসেন জানান, শাওনের বিস্তারিত পরিচয় এখনো জানা যায়নি। সে বাসেই থাকত। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে এবং এর চালককে আটক করা হয়েছে।
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