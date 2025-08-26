Ajker Patrika
রিকশাচালক লতিফ হত্যা: হাসিনাসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে পিবিআইয়ের অভিযোগপত্র

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
শেখ হাসিনা ও শামীম ওসমান। ফাইল ছবি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রিকশাচালক আব্দুল লতিফ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জের আমলি আদালতে অভিযোগপত্রটি দাখিল করেন পিবিআই পরিদর্শক আলমগীর হোসাইন।

অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে ইমতিনান ওসমান অয়ন, ভাতিজা আজমেরী ওসমানকে আসামি করা হয়েছে। তাঁরা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন।

আরও হলেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মিয়া, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান মতি, সাবেক কাউন্সিলর শাহজালাল বাদল, সাবেক কাউন্সিলর ওমর ফারুক, শামীম ওসমানের অনুসারী আশরাফ, ইয়াসিন আরাফাত রাসেল, আবু বকর সিদ্দিক ওরফে আবুল।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের ২১ জুলাই বিকেলে আন্দোলন চলাকালে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আব্দুল লতিফ (৪০) নামের এক রিকশাচালক। পরে তাঁর বাবা মো. নেজাবুদ্দিন ৯ সেপ্টেম্বর সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেন।

অভিযোগপত্রে এজাহারনামীয় ১২ জন আসামির পাশাপাশি আরও দুজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই আসামি গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, অপর দুই মন্ত্রী, সংসদ সদস্যসহ অন্যরা পলাতক রয়েছেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ২৪ সেপ্টেম্বর।

তবে অভিযোগপত্রের বিষয়টি আগামীকাল বুধবার আদালতে উপস্থাপন করা হবে জানিয়ে পুলিশ পরিদর্শক কাইউম খান জানান, বিচারকের সামনে চার্জশিট উপস্থাপনের পর আদালত শুনানির দিন ধার্য করবেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ জেলায় অর্ধশতাধিক মামলা হলেও এ প্রথম কোনো মামলার তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

সিদ্ধিরগঞ্জআন্দোলনহত্যাঢাকা বিভাগমামলাঅভিযোগআদালতজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
