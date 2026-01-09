সাংবাদিকেরা ১০ মিনিটের বেশি ভোটকেন্দ্রে থাকতে পারবেন না: বরিশালের এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের নবাগত পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম বলেছেন, সাংবাদিকেরা নির্বাচনের স্টেকহোল্ডার। যে কারণে সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা রয়েছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের গোপন কক্ষে সাংবাদিকেরা প্রবেশ করতে পারবেন না। ১০ মিনিটের বেশি ভোটকেন্দ্রে থাকতে পারবেন না। ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না। ভোটকেন্দ্রের ছবি তোলা যাবে, তবে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না।
আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে বরিশাল পুলিশ লাইনসের গ্র্যাটিটিউট হলরুমে নবাগত প্রথম নারী পুলিশ সুপার (এসপি) ফারজানা ইসলামের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
নবাগত পুলিশ সুপার আরও বলেন, গত ৩০ নভেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বরিশাল জেলায় মোট ৬১৯টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের ২০১ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ বলেছেন, দিনের ভোট দিনেই হবে। যাঁর ভোট তিনিই দেবেন। ভোটাররা নিরাপত্তার সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে যাবেন। পুলিশ প্রশাসন ভোটার, প্রার্থী ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কাউকে একটুও ছাড় দেওয়া হবে না—সে যে ব্যক্তি বা যে দলেরই হোক না কেন।
অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বলেন, বিভাগজুড়ে ডেভিল হান্ট অপারেশন অব্যাহত রয়েছে। যৌথ বাহিনীও কাজ শুরু করবে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হচ্ছে এবং আনসার, পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে।
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ (বিএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, মহানগরীর ২৩টি ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরত সদস্যদের শরীরে ‘বডি ওর্ন ক্যামেরা’ যুক্ত থাকবে। এতে মাঠপর্যায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং যেকোনো বিশৃঙ্খলা দ্রুত শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
