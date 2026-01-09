গণভোটে ‘না’ দেওয়ার সুযোগ নেই: ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
জাতীয় নির্বাচন এবং সংসদের সংস্কার নিয়ে সরকার আয়োজিত গণভোটের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এই সংস্কারের প্রস্তাবগুলো বিএনপিই অনেক আগে জাতির সামনে পেশ করেছিল।’ তবে দেশে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ থাকলেও বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ী তাঁতিপাড়ায় নিজ পৈতৃক বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।
একই দিনে গণভোট এবং জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একই দিনে গণভোট এবং জাতীয় নির্বাচন আমরা চেয়েছিলাম। সেভাবেই হয়েছে। এই সংসদের সংস্কারগুলো নিয়ে গণভোট হচ্ছে—সেগুলো আমরাই বহু আগে ২০১৬ সালে এবং ২০২৩ সালে ৩১ দফার মাধ্যমে জাতির সামনে প্রস্তাব তুলে ধরেছিলাম। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া।’ তিনি মনে করেন, গণভোটের মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটা জরুরি এবং এতে ‘না’ বলার সুযোগ নেই।
দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘গোটা দেশের মানুষ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আমি খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কারণ যে হারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে, বিশেষ করে আমাদের দলের অনেক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে—আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি।’ তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নির্বাচনের সময় এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকারকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আসন্ন জেলা সফরকে ‘ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা সফর’ হিসেবে বর্ণনা করেন মির্জা ফখরুল। তিনি জানান: তারেক রহমান বগুড়া থেকে সফর শুরু করে রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। দিনাজপুর হয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত শহীদের কবর জিয়ারত করবেন।
সবশেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে পঞ্চগড় যাবেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, তারেক রহমানের এই সফরের মাধ্যমে জেলা ও গ্রামাঞ্চলের তৃণমূল নেতা-কর্মীরা নতুন করে উজ্জীবিত হবেন।
জাতীয় নির্বাচন এবং সংসদের সংস্কার নিয়ে সরকার আয়োজিত গণভোটের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এই সংস্কারের প্রস্তাবগুলো বিএনপিই অনেক আগে জাতির সামনে পেশ করেছিল।’ তবে দেশে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ থাকলেও বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ী তাঁতিপাড়ায় নিজ পৈতৃক বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।
একই দিনে গণভোট এবং জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একই দিনে গণভোট এবং জাতীয় নির্বাচন আমরা চেয়েছিলাম। সেভাবেই হয়েছে। এই সংসদের সংস্কারগুলো নিয়ে গণভোট হচ্ছে—সেগুলো আমরাই বহু আগে ২০১৬ সালে এবং ২০২৩ সালে ৩১ দফার মাধ্যমে জাতির সামনে প্রস্তাব তুলে ধরেছিলাম। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া।’ তিনি মনে করেন, গণভোটের মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটা জরুরি এবং এতে ‘না’ বলার সুযোগ নেই।
দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘গোটা দেশের মানুষ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আমি খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কারণ যে হারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে, বিশেষ করে আমাদের দলের অনেক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে—আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি।’ তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নির্বাচনের সময় এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকারকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আসন্ন জেলা সফরকে ‘ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা সফর’ হিসেবে বর্ণনা করেন মির্জা ফখরুল। তিনি জানান: তারেক রহমান বগুড়া থেকে সফর শুরু করে রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন। দিনাজপুর হয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত শহীদের কবর জিয়ারত করবেন।
সবশেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে পঞ্চগড় যাবেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, তারেক রহমানের এই সফরের মাধ্যমে জেলা ও গ্রামাঞ্চলের তৃণমূল নেতা-কর্মীরা নতুন করে উজ্জীবিত হবেন।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘গোটা দেশের মানুষ অপেক্ষা করছে নির্বাচনের জন্য। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে আমি খুব সন্তুষ্ট হতে পারছি না।’২৫ মিনিট আগে
দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের জয় এবং ছাত্রদলের আশানুরূপ ফলাফল না পাওয়া নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি মনে করেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের দীর্ঘদিনের দমন-পীড়নের কারণেই ছাত্রদল সাংগঠনিকভাবে পিছিয়ে ছিল।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মাছুমকে আহ্বায়ক এবং আবদুল হালিমকে সদস্যসচিব করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করেছে দলটি।১৮ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান ওরফে মুছাব্বির হত্যার ঘটনায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীলতা তৈরির অপচেষ্টা চলছে, যার নির্মম বহিঃপ্রকাশ এ হত্যাকাণ্ড। এ ধরনের সহিংসতা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে চরমভাবে...১৮ ঘণ্টা আগে