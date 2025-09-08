গেন্ডারিয়ায় অবৈধভাবে টিসিবির পণ্য মজুত ও বিক্রি, সেনা অভিযানে আটক ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য অবৈধভাবে গুদামজাত ও বিক্রয়ের অভিযোগে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। সদরঘাট আর্মি ক্যাম্পের বিশেষ অভিযানে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফরিদাবাদের আলমগঞ্জ মিল ব্যারাকঘাট এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালে তিনটি গুদাম থেকে টিসিবির ভর্তুকি মূল্যের বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য জব্দ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৫৪৪ বস্তা চাল (১৯ হাজার ৯৭০ কেজি), ৯৪ বস্তা আটা (৪ হাজার ৭০০ কেজি) এবং ৭১ বস্তা মশুর ডাল (২ হাজার ৩৭৫ কেজি)।
টিসিবির এসব পণ্য মূলত নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করা হয়। অথচ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তা অবৈধভাবে মজুত করে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে সরিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
সেনাবাহিনী জানায়, জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় এবং নিম্নআয়ের মানুষের কাছে ভর্তুকির সুবিধা পৌঁছে দিতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের পর থেকেই উত্তাল রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ক্যাম্পাস। এ ঘটনায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের দাবিতে গতকাল রোববার বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট।৩৯ মিনিট আগে
পাঁচ বছর পর ছাত্র সংসদের নির্বাচন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি)। গতকাল ৭ সেপ্টেম্বর ছিল প্রচারের শেষ দিন। এখন ভোট উৎসবের পালা। আগামীকাল ব্যালটের মাধ্যমে ডাকসু ও হল সংসদে পছন্দের প্রার্থী বাছাই করবেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করেছে দুটি প্যানেল। এর মধ্যে ছাত্রদলসমর্থিত ‘সাদী-বৈশাখী-সাজ্জাদ-ইকরা’ পরিষদ গত শনিবার ৮ দফার ইশতেহার দিয়েছে। আর গতকাল রোববার ৯ দফার ইশতেহার দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবিরসমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে ছাত্রদলের লড়বেন লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির। জিএস পদে প্রার্থী হচ্ছেন নাফিউল ইসলাম জীবন ও এজিএস পদে জাহিন বিশ্বাস এষা।১ ঘণ্টা আগে