অস্ত্র ও মাদক মামলায় অটো সজল ও তিন সহযোগী রিমান্ডে

অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা পৃথক দুই মামলায় সজল ওরফে অটো সজল ও তাঁর তিন সহযোগীকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান পৃথক আদেশে প্রত্যেককে পাঁচ দিন রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
অন্য যাঁদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন বাপ্পী, হানিফ ও মোছা. শামসুন্নাহার।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্র মামলায় প্রত্যেককে চার দিন ও মাদক মামলায় প্রত্যেকের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।
আজ বিকেলে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চারজনকে হাজির করে পুলিশ। রাজধানীর গেন্ডারিয়া থানায় দায়ের করা অস্ত্র আইনে সাত দিন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সাত দিন রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।
আদালতে গেন্ডারিয়া থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মশিউর রহমান সোহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গত বৃহস্পতিবার রাতে সায়েদাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, হেরোইন ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।
রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা ১১ মামলার আসামি সজলকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। তিনি পুলিশের কাছে স্বীকার করেন, স্বামীবাগের একটি ভাড়া বাসায় অস্ত্র ও মাদক মজুত রেখেছেন। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে দুটি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, ৭৭টি তাজা গুলি, ৫৯ গ্রাম হেরোইন, হেরোইন তৈরিতে ব্যবহৃত ৮৭ গ্রাম ‘মেডি’, মাদক বিক্রির ২২ হাজার ৯৬০ টাকা এবং অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত ৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
এই ঘটনায় রাজধানীর গেন্ডারিয়া থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা করে পুলিশ।
সজল দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র সরবরাহ ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। পেশায় তিনি পরিবহন বাসের হেলপার হলেও পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।
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