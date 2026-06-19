খুলনার লবণচরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী চ্যাগা সোহেল গ্রেপ্তার

খুলনার লবণচরা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী সোহেল ওরফে চ্যাগা সোহেলকে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দক্ষিণ মোল্লাপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার সোহেল দক্ষিণ মোল্লাপাড়া এলাকার বাসিন্দা শাহাদাত মোল্লার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়দের ভাষ্য, সোহেল লবণচরা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। বান্দা বাজার, আশিবিঘা, চানমারী, জিন্নাহপাড়াসহ থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।
লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোশারফ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় তিনটি মামলা রয়েছে।
সৈয়দ মোশারফ আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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