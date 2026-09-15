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কেরানীগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
কেরানীগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ফরহাদ হোসেন (২৪) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তিনি মোহাম্মদপুর এলাকায় মাছ বিক্রি করতেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

কেরানীগঞ্জের আরশিনগরে আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। মুমূর্ষু অবস্থায় ফরহাদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক বেলা সাড়ে ৪টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ফরহাদ ভোলার দুলারহাটের মো. বাবুল হোসেনের ছেলে।

ফরহাদকে হাসপাতালে নেওয়া আক্তার হোসেন নামের এক যুবক বলেন, তিনি ফরহাদের চাচাতো ভাই। তাঁরা একসঙ্গে চলাফেরা করেন। ফরহাদের বাসা আরশিনগর মেম্বার গলিতে। দুপুরে ফরহাদসহ তিনজন একটি সেলুনে যান। সেখানে চুল কাটাচ্ছিলেন ফরহাদ। বাকি দুজন একটু পর অন্য একটি কাজে চলে যান। কিছুক্ষণ পর আক্তার হোসেন সেলুনের সামনে গিয়ে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ফরহাদকে। দ্রুত তাঁকে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন তিনি। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আক্তার হোসেন অভিযোগ করেন, ফরহাদকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

অপরাধহত্যাঢাকা বিভাগঢামেককেরানীগঞ্জযুবক
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