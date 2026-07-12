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ঢাকা

বৃষ্টিতে ডুবেছে ঢাকা, দেখুন ছবিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ২৩: ২৫
বৃষ্টিতে ডুবেছে ঢাকা, দেখুন ছবিতে
জলাবদ্ধতায় আটকে পড়া বাসকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করেন স্থানীয় লোকজন। রাজধানীর দৈনিক বাংলার মোড় এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাতভর টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। জলাবদ্ধতায় ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক নগরজীবন। প্রধান সড়ক থেকে অলিগলি সবখানেই জমে থাকা পানিতে চরম ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী। জলমগ্ন ঢাকার দুর্ভোগের এসব চিত্র ক্যামেরাবন্দী করেছেন জাহিদুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান।

সড়কে জমে থাকা পানিতে বিকল একটি ব্যক্তিগত গাড়ি। রাজধানীর দৈনিক বাংলার মোড় এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সড়কে জমে থাকা পানিতে বিকল একটি ব্যক্তিগত গাড়ি। রাজধানীর দৈনিক বাংলার মোড় এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৃষ্টির পানিতে ডুবে থাকা সড়ক পেরোতে যাত্রীদের ভরসা ভ্যান-রিকশা। রাজধানীর মতিঝিল এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৃষ্টির পানিতে ডুবে থাকা সড়ক পেরোতে যাত্রীদের ভরসা ভ্যান-রিকশা। রাজধানীর মতিঝিল এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জমে থাকা বৃষ্টির পানির মধ্যে ঝুঁকি নিয়েই চলাচল মানুষের। নটর ডেম কলেজ এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জমে থাকা বৃষ্টির পানির মধ্যে ঝুঁকি নিয়েই চলাচল মানুষের। নটর ডেম কলেজ এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাঁটুসমান পানি ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা নগরবাসীর। রাজধানীর দোলাইরপাড় এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাঁটুসমান পানি ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা নগরবাসীর। রাজধানীর দোলাইরপাড় এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জমে থাকা বৃষ্টির পানির মধ্যে ঝুঁকি নিয়েই চলাচল মানুষের। নটর ডেম কলেজ এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জমে থাকা বৃষ্টির পানির মধ্যে ঝুঁকি নিয়েই চলাচল মানুষের। নটর ডেম কলেজ এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বৃষ্টিতে পানির চাপে গুলশান লিংক রোড-শাহজাদপুর সড়কের একাংশ ধসে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
টানা বৃষ্টিতে পানির চাপে গুলশান লিংক রোড-শাহজাদপুর সড়কের একাংশ ধসে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিষয়:

জলাবদ্ধতাবৃষ্টিপাতঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগভোগান্তিদুর্ভোগ
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