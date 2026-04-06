Ajker Patrika
ঢাকা

কেরানীগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা তিন দিনের রিমান্ডে

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
কেরানীগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা তিন দিনের রিমান্ডে
ইমান উল্লাহ মাস্তান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আমবাগিচা এলাকায় এস আর লাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ছয়জন নিহতের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা হত্যা মামলার ৩ নম্বর আসামি, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও কেরানীগঞ্জ শিট ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি ইমান উল্লাহ মাস্তানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) তাঁকে আদালতে হাজির করে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করলে শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে রোববার অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত শনিবার কারখানাটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে মীম আক্তার (১৭), শাহীনুর বেগম (৩৫) ও মঞ্জু বেগম (৪৯) নামে তিনজনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে তাঁদের পরিবার।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম জানান, রিমান্ডে নিয়ে আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ, কারখানা পরিচালনার অবস্থা এবং দায়ীদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

ঢাকা জেলাপুলিশনিহতকারখানাকেরানীগঞ্জজেলার খবর
