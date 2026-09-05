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জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে জনগণ বিএনপিকে ক্ষমা করবে না: দিলারা চৌধুরী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে জনগণ বিএনপিকে ক্ষমা করবে না: দিলারা চৌধুরী
গণভোট বাস্তবায়ন নাগরিক ফোরামের আয়োজনে ‘গণভোট ও জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা—উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণের আলোকে গণভোটের নৈতিক ও সাংবিধানিক ভিত্তি’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনার। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির সমালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী।

তিনি বলেছেন, ‘বিএনপি যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে তারা অতীত থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। জনগণ বিপ্লব করে তাদের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে, তাই জনগণকে ভুলে গেলে চলবে না।’

আজ শনিবার রাজধানীতে গণভোট বাস্তবায়ন নাগরিক ফোরামের আয়োজনে ‘গণভোট ও জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা—উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণের আলোকে গণভোটের নৈতিক ও সাংবিধানিক ভিত্তি’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দিলারা চৌধুরী বলেন, ‘জুলাই সনদ ও জুলাইয়ের ঐক্য হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে যাচ্ছে—এমন সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সালের পর বিএনপি চাইলে নিজেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে পারত। কিন্তু গণভোটের বিরোধিতা করে তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।’

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বিএনপির নেতৃত্বের সমালোচনা করে দিলারা চৌধুরী বলেন, ‘সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী দলকে সভাপতি করার ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে সরকার ভুল করার সুযোগ না পায়। কিন্তু সেটিও করা হচ্ছে না।’

দিলারা চৌধুরী বলেন, ‘কোনো রাজনৈতিক প্রশ্ন বারবার বিচার বিভাগের দ্বারা সেটেল করা ঠিক নয়, তাহলে বিচার বিভাগ পলিটিসাইজ হয়ে যায়। আমরা দেখেছি, শেখ হাসিনা বিচার বিভাগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সংবিধানকে নিয়ে খেলা করেছেন। এ জন্য আজ আমরা এই ভঙ্গুর অবস্থায় এসে পড়েছি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিএনপির ওপর অনেক আশা করেছিলাম। ১৭ বছর যারা জুলুমের শিকার হয়েছে, সেই বিএনপি সারা দেশের মানুষের সমর্থন নিয়ে মানবিক দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে পাড়ত।’

বর্তমানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সমস্যার সমাধান হচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এসব সমস্যার সমাধান তখনই হবে, যখন তারেক রহমান জুলাই সনদ মেনে নিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।’ সামনে কঠিন সময় আসছে বলেও সতর্ক করেন দিলারা চৌধুরী।

সেমিনারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক চিফ প্রসিকিউটর আইনজীবী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচিত হওয়ার পর বিএনপি বারবার জানিয়েছিল, তারা জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু গত ছয় মাসে সনদের একটি অক্ষরও বাস্তবায়ন করা হয়নি। তারা নায়ক হতে পারত, কিন্তু তারা এখন ভিলেনে পরিণত হয়েছে।’

শেখ হাসিনার সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনা বারবার সংবিধানের বাইরে না যাওয়ার কথা বললেও পরে নিজের ইচ্ছেমতো সংবিধান ব্যবহার করেছেন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে বিএনপিও একই পথে হাঁটছে। আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে নই। দেশের স্বার্থে দরকার হয় আবারও বিএনপিকে নির্বাচিত করব, তাও আপনারা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করুন।’

সেমিনারে অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, ‘৫ আগস্টের পর জনগণ তাদের ক্ষমতা গণভোটের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন দল গণভোটকে অস্বীকার করছে।’ বিএনপি নিজেকে জনগণের দল দাবি করলে গণভোট মানতে নারাজ কেন—এ প্রশ্নও তোলেন তিনি।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিএনপিবিপ্লবরক্তাক্ত জুলাইগণভোট
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