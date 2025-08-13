গোপালগঞ্জে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
নানা অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে গোপালগঞ্জ দুদক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সোহরাব হোসেন সোহেলের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় অনিয়মের সত্যতা যাচাইয়ে বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা করেন দুদক কর্মকর্তারা।
অভিযান শেষে দুদক কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন সোহেল জানান, প্রথমে তাঁরা ছদ্মবেশে পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে ঘুরে কিছু দালালের আনাগোনা লক্ষ করেন। আশপাশের কিছু কম্পিউটারের দোকানের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের কতিপয় আনসার সদস্য যোগাযোগ করে কিছু সুবিধা দেওয়ারও সত্যতা পাওয়া যায়। কয়েকটি আবেদন যাচাই করে সাংকেতিক চিহ্নও পাওয়া গেছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
