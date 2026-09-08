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জামিনে কারামুক্ত বিদিশা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ১৮
জামিনে কারামুক্ত বিদিশা
গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বিদিশা সিদ্দিক মুক্তি পেয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিক জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান।

জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কারাগারটির সিনিয়র জেল সুপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, আজ মঙ্গলবার সকালে বিদিশার জামিনের কাগজপত্র কারাগারে এসে পৌঁছায়। তা যাচাই-বাছাই শেষে সঠিক পাওয়া গেলে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে বিকেল সোয়া ৫টার দিকে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে যান।

উল্লেখ্য, একটি মামলায় গত ২৫ আগস্ট রাতে রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্তোরাঁ থেকে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত বিদিশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন বিদিশাকে আদালতে হাজির করা হয়। সেদিন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিদিশার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এরপর উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করেন বিদিশা সিদ্দিকী। শুনানি শেষে ৬ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। সেই জামিনের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে আজ মঙ্গলবার বিকেলে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান।

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