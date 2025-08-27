সখীপুরে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের সখীপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ামিন (১১) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এতিমখানা মারকাজ মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়ামিন তার মা আঁখি আক্তারের সঙ্গে ওই এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকত। সে যাদবপুর ইউনিয়নের কলাবাগান এলাকার সৌদি আরবপ্রবাসী আব্দুল করিমের ছেলে।
নিহত স্কুলছাত্রের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু ইয়ামিন তার মা আঁখি আক্তারের সঙ্গে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। সে সোনারতরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। আজ বিকেলে ফুটবল নিয়ে স্থানীয় এতিমখানা মারকাজ মসজিদসংলগ্ন পুকুরে খেলতে নামে। বেলা ৩টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ভাসমান অবস্থায় ইয়ামিনকে দেখতে পান। এ সময় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি চিকিৎসা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরে হাসপাতালে ইসিজি করার মাধ্যমেও তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।
সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোশারফ হোসেন বলেন, ‘ঘটনা শুনেছি, আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
টাঙ্গাইলের সখীপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ামিন (১১) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এতিমখানা মারকাজ মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়ামিন তার মা আঁখি আক্তারের সঙ্গে ওই এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকত। সে যাদবপুর ইউনিয়নের কলাবাগান এলাকার সৌদি আরবপ্রবাসী আব্দুল করিমের ছেলে।
নিহত স্কুলছাত্রের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু ইয়ামিন তার মা আঁখি আক্তারের সঙ্গে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। সে সোনারতরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। আজ বিকেলে ফুটবল নিয়ে স্থানীয় এতিমখানা মারকাজ মসজিদসংলগ্ন পুকুরে খেলতে নামে। বেলা ৩টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ভাসমান অবস্থায় ইয়ামিনকে দেখতে পান। এ সময় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি চিকিৎসা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরে হাসপাতালে ইসিজি করার মাধ্যমেও তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।
সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোশারফ হোসেন বলেন, ‘ঘটনা শুনেছি, আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং। আমরা নির্বাচনমুখী হতে যাচ্ছি। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো সহিংসতা না হয়। সহিংসতা হলেই নির্বাচন নষ্ট হবে। নির্বাচন যদি চান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।৪ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর শাখা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় চারটি পয়েন্টে থাকা পাইপ ও তিনটি পয়েন্ট থেকে বিপুল বালু জব্দ করা হয়েছে। আজ বুধবার ভ্রাম্যমাণ আদালত এই অভিযান চালান। জব্দ বালু স্থানীয় জনপ্রতিনিধির জিম্মায় রাখা হয়েছে; যা পরে নিলামে বিক্রি করা হবে।১৭ মিনিট আগে
খুলনার ডুমুরিয়ায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় নারায়ণ চন্দ্র রায় নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ডুমুরিয়ার জিয়ালতলা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার করেছে কাঁচপুর নৌ পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে নাসিক ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কুড়িপাড়া স্কুলমাঠসংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।২২ মিনিট আগে