সখীপুরে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলের সখীপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ামিন (১১) নামের এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের এতিমখানা মারকাজ মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়ামিন তার মা আঁখি আক্তারের সঙ্গে ওই এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকত। সে যাদবপুর ইউনিয়নের কলাবাগান এলাকার সৌদি আরবপ্রবাসী আব্দুল করিমের ছেলে।

নিহত স্কুলছাত্রের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু ইয়ামিন তার মা আঁখি আক্তারের সঙ্গে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। সে সোনারতরী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। আজ বিকেলে ফুটবল নিয়ে স্থানীয় এতিমখানা মারকাজ মসজিদসংলগ্ন পুকুরে খেলতে নামে। বেলা ৩টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ভাসমান অবস্থায় ইয়ামিনকে দেখতে পান। এ সময় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি চিকিৎসা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরে হাসপাতালে ইসিজি করার মাধ্যমেও তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।

সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোশারফ হোসেন বলেন, ‘ঘটনা শুনেছি, আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

সখীপুরটাঙ্গাইলদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগস্কুলছাত্রজেলার খবরপানি
