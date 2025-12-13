কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মেহেদী হাসান ওরফে গাউস (৩০) নামের এক বন্দীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে কারারক্ষীরা তাঁকে কারাগার থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, মেহেদী হাসান বাড্ডা থানায় করা মাদক মামলায় কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার মরানপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. মোস্তফা ফরাজী।
কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ঢাকার কেরানীগঞ্জের আগানগর এলাকায় জাবালে নূর টাওয়ারে লাগা আগুন সাড়ে ১১ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে এখনো ভবনের ভেতরে ধোঁয়া রয়েছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ভোর আনুমানিক ৫টার দিকে মার্কেটের নিচতলায় থাকা কাপড়ের ঝুট গোডাউন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। মুহূর্তেই আগুন পুরো মার্কেটে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটি আবাসিক ও বাণিজ্যিক হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিটসহ মোট ২০টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। বেজমেন্টে দোকান ও ঝুট গোডাউন থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় এখনো ধোঁয়া রয়েছে এবং কিছু জায়গায় এখনো আগুন দেখা যাচ্ছে। আগুন যাতে পাশের ভবনে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব, বিজিবিসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা একযোগে কাজ করছেন। দিন গড়িয়ে গেলেও আগুন আশপাশের দোকান ও গুদামে ছড়িয়ে পড়ায় ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে।
দোকানমালিকেরা জানান, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নিরাপত্তার কারণে ভেতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় অনেক মালামাল বের করা সম্ভব হয়নি। ভবনটিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক দোকান ও ফ্ল্যাট রয়েছে। তাঁদের দাবি, আগুনে শতকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
একটি দোকানের মালিক কুমিল্লার রুবেল বলেন, ‘মুহূর্তেই আমার ১৭ বছরের অর্জন সব শেষ।’ রায়হান নামে একজন বলেন, ‘আমার দুই কোটি টাকার দোকান আগুনে পুড়ে গেছে।’ আর জুরাইনের সালাম বলেন, ‘আমার বাবার জমি বিক্রির কোটি টাকায় কেনা শীতের কাপড় পুড়ে গেছে।’
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবনের ভেতরে আটকা পড়া ৪২ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনে ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে নির্ধারণ করা হবে।
কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওমর ফারুক জানান, ১২তলা ভবনটির আটতলা পর্যন্ত আবাসিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনটির মালিক হাজি নূর আলম। ভবন নির্মাণ ও ব্যবহারে নিয়ম মানা হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক অপারেশন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী জানান, প্রায় সাড়ে ১১ ঘণ্টা সময় পর আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে ভবনের ভেতরে ধোঁয়া থাকায় উদ্ধার ও পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে বেগ পেতে হচ্ছে। বেজমেন্টে দোকান ও ঝুট গোডাউন থাকায় ধোঁয়ার মাত্রা বেশি ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় এখনো ধোঁয়া ও কিছু স্থানে আগুন দেখা যাচ্ছে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আগুন যাতে পাশের ভবনে ছড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনই বলা সম্ভব নয়।
ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দেশত্যাগ ঠেকাতে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ২৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘শুক্রবার ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে গুলি করে। ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা দেশের যেকোনো সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাশের দেশে পালাতে পারে এবং একই সঙ্গে ভারত থেকে সন্ত্রাসী গ্রুপ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের শঙ্কা রয়েছে মর্মে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের গমনাগমন প্রতিরোধে অত্র ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে ১০টি টহলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ফুলবাড়ী শহরের ঢাকা মোড়, বিরামপুর শহর ও মোহনপুর ব্রিজ এলাকায় তিনটি অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে যানবাহন তল্লাশি করা হচ্ছে।’
ফুলবাড়ী (২৯ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার বলেন, ‘সীমান্ত এলাকায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি, যানবাহন তল্লাশি ও যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ওপর বিশেষ নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৯ ব্যাটালিয়নের সব সদস্যকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।’
কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লা জেলার সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি অভিযান, টহল কার্যক্রম ও নজরদারি কার্যক্রম জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সম্প্রতি রাজধানীতে সংঘটিত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোনো সন্ত্রাসী যেন সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে এই বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বিজিবি কুমিল্লা সেক্টরের সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান এই তথ্য জানান।
বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুমিল্লা জেলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় যেকোনো ধরনের অপরিচিত লোকসমাগম ও সন্দেহজনক যানবাহনের ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে এবং তল্লাশির মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্তে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
এ বিষয়ে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিজিবির প্রধান দায়িত্ব। সন্ত্রাসীরা যাতে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি সর্বদা সতর্ক ও বদ্ধপরিকর।
মো. জিয়াউর রহমান আরও বলেন, দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে বিজিবির অভিযান ও নজরদারি কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জনগণকেও যেকোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি বা তৎপরতার বিষয়ে নিকটস্থ বিজিবি ক্যাম্পে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়ন সীমান্তবর্তী নাফ নদ এলাকায় ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত মিয়ানমারের বিলাসীর দ্বীপ ও তোতার দ্বীপ এলাকায় সন্ত্রাসী নবী হোসেন গ্রুপের সঙ্গে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির মধ্যে এই গোলাগুলি হয়েছে বলে জানা গেছে। এই সময় মিয়ানমার দিক থেকে ছোড়া গুলি এসে পড়ে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী হোয়াইক্যং তেলিপাড়া এলাকার মো. হোসেনের বাড়িতে। গুলিটি উদ্ধার করে বিজিবির কাছে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
স্থানীয় বাসিন্দা আবুল মনজুর ও মোহাম্মদ ইসলাম বলেন, ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত হোয়াইক্যং সীমান্তবর্তী নাফ নদ এলাকাজুড়ে টানা গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা গোলাগুলির ফলে হোয়াইক্যং ইউনিয়নের উত্তরপাড়া, তুলাতলী, খারাইংগা ঘোনাসহ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সিরাজুল মোস্তফা বলেন, ‘ফজরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি গুলির শব্দ শুনি। অল্প সময়ের মধ্যেই গোলাগুলি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এর আগে এত তীব্র গোলাগুলি কখনো শুনিনি।’
তিনি আরও বলেন, মিয়ানমার দিক থেকে ছোড়া কিছু গুলি হোয়াইক্যং বাজারসংলগ্ন মো. হোসেনের বাড়িসহ আশপাশের এলাকায় এসে পড়ে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে যায়। বর্তমানে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।
হোয়াইক্যং উত্তরপাড়া ও আশপাশের এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ আতঙ্ক মধ্যে রয়েছে। গোলাগুলির ভয়ে অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের মাদ্রাসা ও স্কুলে পাঠানি। স্থানীয়রা ভয়ে ঘর থেকে বের হতেও সাহস পাননি।
এ বিষয়ে উখিয়া ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আজ সকালে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শন করেছি। বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’
