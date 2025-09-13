৩৫ তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচের সভাপতি জাকারিয়া ও সম্পাদক মোর্শেদুল।

আব্দুল্লাহ আল গালিব, ঢাকা
ডিএমপির পল্লবী ও দারুসসালাম জোনের এডিসি সালেহ্ মুহম্মদ জাকারিয়া সভাপতি ও ডিবি তেজগাও জোনের এডিসি মো. মোর্শেদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৫ তম বিসিএস পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৫-২৬ মেয়াদের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত সভায় ব্যাচের সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
সভায় সদস্যদের ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে সবাইকে সবসময় সজাগ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তারা সততা ও গভীর দেশপ্রেম নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে ব্যাচের ঐক্য বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
কমিটির অন্যান্য পদে দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেন— সিনিয়র সহসভাপতি এডিসি (মতিঝিল জোন) মো. ফয়েজ ইকবাল, ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) মুশফিক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক: এডিসি (উত্তরা জোন) মো. আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) রুবেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক এডিসি (মিডিয়া-ডিএমপি) নাসরিন সুলতানা, অর্থ সম্পাদক এডিসি (ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার-ডিএমপি) ফারহানা সূধা, কল্যাণ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) নাসরিন আক্তার।
অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। এই নবগঠিত কমিটি পুলিশ সার্ভিসের কল্যাণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।
ডিএমপির পল্লবী ও দারুসসালাম জোনের এডিসি সালেহ্ মুহম্মদ জাকারিয়া সভাপতি ও ডিবি তেজগাও জোনের এডিসি মো. মোর্শেদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৫ তম বিসিএস পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৫-২৬ মেয়াদের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আয়োজিত সভায় ব্যাচের সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
সভায় সদস্যদের ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে সবাইকে সবসময় সজাগ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তারা সততা ও গভীর দেশপ্রেম নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে ব্যাচের ঐক্য বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
কমিটির অন্যান্য পদে দায়িত্ব প্রাপ্তরা হলেন— সিনিয়র সহসভাপতি এডিসি (মতিঝিল জোন) মো. ফয়েজ ইকবাল, ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) মুশফিক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক: এডিসি (উত্তরা জোন) মো. আরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) রুবেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক এডিসি (মিডিয়া-ডিএমপি) নাসরিন সুলতানা, অর্থ সম্পাদক এডিসি (ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার-ডিএমপি) ফারহানা সূধা, কল্যাণ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডিশনাল এসপি (পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স) নাসরিন আক্তার।
অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে। এই নবগঠিত কমিটি পুলিশ সার্ভিসের কল্যাণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।
নুরাল পাগলার আস্তানায় হামলার ৬ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। আজ শুক্রবার রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার স্বাক্ষরিত আদেশে তাঁকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অপরাধ শাখায় পরিদর্শক (ক্রাইম) পদে সংযুক্ত করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্যতম হচ্ছে নৌকাবাইচ। জীবনযাপনে আধুনিকতার সংস্পর্শে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির ঐতিহ্যের এই উৎসবটি। ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চলনবিল-অধ্যুষিত নাটোরের গুরুদাসপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মনোমুগ্ধকর নৌকাবাইচ।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট গণসংগীতশিল্পী মাহমুদ সেলিম। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।৩ ঘণ্টা আগে
পাওনা টাকা নিয়ে ভাই-ভাইয়ের দ্বন্দ্বের জেরে মারামারিতে এক পরিবারের চারজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে ফেনী জেনারেল হাসপাতালের প্রধান ফটকে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুজন আপন ভাই ও একজন চাচাতো ভাই।৩ ঘণ্টা আগে