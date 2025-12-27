Ajker Patrika

তারেক রহমানের ওসমান হাদির কবর জিয়ারতকে ঘিরে শাহবাগ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ০০
তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা।
তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা।

জুলাইয়ের সম্মুখ সারির যোদ্ধা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে যাবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, এপিবিএন, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের সামনেও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ শনিবার সকাল ১১টায় রাজধানীর গুলশানের বাসভবন থেকে রওনা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধে শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে যাবেন তারেক রহমান।

তাঁর আগমন উপলক্ষে শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদল। অন্যদিকে ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে গতকাল দুপুর থেকে শাহবাগ অবরোধ করে রাখা ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা অবস্থান পরিবর্তন করে শাহবাগের পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়েছেন।

তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা।
তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা।

তাঁরা জানান, ১১টায় তারেক রহমান শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতে আসবেন তাই ইনকিলাব মঞ্চ অবস্থান পরিবর্তন করেছে। আবার দুপুর ১২টায় তাঁরা শাহবাগে অবস্থান নেবেন।

ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রচার চালাচ্ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি। গত ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের কিছু পর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে মোটরসাইকেল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। ওসমান হাদির মাথায় গুলি করার পর তাঁরা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।

বিএনপিতারেক রহমানইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
ঘন কুয়াশায় সাড়ে ১৪ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু

রাজবাড়ী প্রতি‌নি‌ধি
আজ সকাল পৌ‌নে ১০টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকাল পৌ‌নে ১০টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘন কুয়াশায় সা‌ড়ে ১৪ ঘণ্টা ব‌ন্ধ থাকার পর দৌল‌তদিয়া-পাটু‌রিয়া নৌ-রু‌টে ফে‌রি চলাচল শুরু হ‌য়ে‌ছে। শ‌নিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকাল পৌ‌নে ১০টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়।

এর আগে গতকাল সন্ধ‌্যা সোয়া ৭টা থে‌কে ঘন কুয়াশার কারণে নৌ দুর্ঘটনা এড়া‌তে ফে‌রি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় কিছু যানবাহন আটকা প‌ড়ে। এতে ভোগা‌ন্তি‌তে প‌ড়েন চালক ও যা‌ত্রীরা।

বিআইড‌ব্লিউটিসি দৌলত‌দিয়া ঘাট শাখার ব‌্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন ব‌লেন, ‘শুক্রবার সন্ধ‌্যার পর থে‌কেই কুয়াশা পড়‌তে থা‌কে। সোয়া ৭টার সময় নদীপথ অস্পষ্ট হ‌য়ে যায়। সে সময় নৌ দুর্ঘটনা এড়া‌তে এই নৌ-রু‌টে ফে‌রি চলাচল বন্ধ ক‌রে দেওয়া হয়। ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় ‌কিছু যানবাহন আটকা পড়ে। আজ সকাল পৌ‌নে ১০টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়। ঘা‌টে আট‌কে থাকা যানবাহনগু‌লো দ্রুত পারাপা‌রের চেষ্টা চল‌ছে। দৌলত‌দিয়া-পাটু‌রিয়া নৌ-রু‌টে ছোট-বড় মি‌লিয়ে ১৫টি ফে‌রি চলাচল কর‌ছে।’

রাজবাড়ীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকানৌ-যোগাযোগকুয়াশা
ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি: বহিরাগতদের হামলায় পণ্ড সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ফরিদপুর প্রতিনিধি
গতকাল রাত ৯টার দিকে সাংস্কৃতিক পর্ব চলাকালে হামলা চালায় বহিরাগত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল রাত ৯টার দিকে সাংস্কৃতিক পর্ব চলাকালে হামলা চালায় বহিরাগত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বহিরাগত ব্যক্তিদের হামলায় পণ্ড হয়ে গেছে। বহিরাগত ব্যক্তিদের ছোড়া ইটপাটকেলের আঘাতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানটিতে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নগরবাউল জেমসের গান পরিবেশনের কথা ছিল।

গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে সাংস্কৃতিক পর্ব চলাকালে এই ঘটনা ঘটে এবং রাত সাড়ে ১০টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে শুরু থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভূমিকা নেয়নি বলে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন।

জানা যায়, স্কুলটির ১৮৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুই দিনব্যাপী জমকালো আয়োজন করা হয়। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাত ১০টার দিকে মঞ্চে এসে গান পরিবেশনের কথা ছিল জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নগরবাউল জেমসের। এমন খবরে দূরদূরান্ত থেকে মাইক্রোবাস যোগে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন অনেকে। তবে অনুষ্ঠানটি উন্মুক্ত না থাকায় বহিরাগত ব্যক্তিরা বাইরে থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

বহিরাগত ব্যক্তিদের ছোড়া ইটপাটকেলে অনেকে আহত হন। একপর্যায়ে বহিরাগত কয়েকজন সীমানাপ্রচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীরা তাদের বেধড়ক মারধর করেন। এর পর থেকে অনবরত ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে বহিরাগত ব্যক্তিরা। এ সময় অনুষ্ঠানস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা সহিংসতায় রূপ নেয় এবং শিক্ষার্থীদের জোটবদ্ধ ধাওয়ায় পালিয়ে যায় হামলাকারীরা।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, রাত ৯টায় র‍্যাফল ড্র চলাকালে বাইরে থেকে বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এতে অনেকে আহত হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকেও দায়ী করেন অনেকে।

গতকাল রাত ৯টার দিকে সাংস্কৃতিক পর্ব চলাকালে হামলা চালায় বহিরাগত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল রাত ৯টার দিকে সাংস্কৃতিক পর্ব চলাকালে হামলা চালায় বহিরাগত ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আনিসুর রহমান সজল নামের সাবেক এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘প্রায় সাড়ে ৪ হাজার রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এই আয়োজনে এবং আমরা আনন্দঘন পরিবেশেই ছিলাম। জেমস আসার কথা শুনে বহিরাগত ব্যক্তিরা এসে এই হামলা চালায়। অন্ততপক্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে, মনিটর ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধারণ করে থাকি, কিন্তু হামলাকারীরা থামেনি। একের পর এক ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ নীরব ভূমিকায় ছিল।’

এদিকে পরিস্থিতি উত্তপ্তের মধ্যে অনুষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ১৮৫ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান শামীম এই ঘোষণা দেন।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামছুল আজমের ব্যবহৃত মোবাইলে কল দেওয়া হলে তিনি ধরেননি।

শিক্ষার্থীফরিদপুরঢাকা বিভাগআহতহামলা
পাগলা মসজিদের দানবাক্সে এবার রেকর্ড ৩৫ বস্তা টাকা, চলছে গণনা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৫
চলছে টাকা গননা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চলছে টাকা গননা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের আলোচিত পাগলা মসজিদের দানবাক্স খুলে এবার ৩৫ বস্তা টাকা পাওয়া গেছে, যেগুলোর গণনা চলছে। জেলা শহরের ঐতিহাসিক মসজিদটিতে ১৩টি দানবাক্স আছে, যেগুলো সাধারণত তিন মাস পরপর খোলা হয়। এবার খোলা হয়েছে ৩ মাস ২৭ দিন পর। ধারণা করা হচ্ছে, অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে এবার।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকাল ৭টায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দানবাক্স খোলা কমিটির আহ্বায়ক মো. এরশাদুল আহমেদের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা ও পুলিশ সুপার (এসপি) ড. এস এম ফরহাদ হোসেনের উপস্থিতিতে দানবাক্সগুলো খোলা হয়।

এর আগে চলতি বছরের ৩০ আগস্ট মসজিদের ১৩টি দানবাক্স খুলে পাওয়া যায় ৩২ বস্তা টাকা। তখন ৪ মাস ১৮ দিনে এই পরিমাণ টাকা জমা পড়েছিল দানবাক্সগুলোতে।

দিনভর গুনে দেখা গেছে, সেখানে জমা পড়েছে ১২ কোটি ৯ লাখ ৩৭ হাজার ২২০ টাকা। এ ছাড়াও পাওয়া গেছে বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা ও রুপা।

পাগলা মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, টাকা গণনায় অংশ নেন পাগলা মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার ১১০ জন ও আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদ্রাসার ২৫০ জন ছাত্র, পাগলা মসজিদের ৩৩ জন স্টাফ, রূপালী ব্যাংকের ১০০ জন কর্মকর্তা। এ ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অর্ধশতাধিক সদস্য গণনায় অংশ নিয়েছেন।

কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও পাগলা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা জানান, পাগলা মসজিদের দানবাক্স খোলে এবার ৩৫ বস্তা টাকা পাওয়া গেছে। এখন চলছে গণনার কাজ। তিনি আরও জানান, কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদকেন্দ্রিক একটি ইসলামি কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। ভবনটি হবে ১০ তলাবিশিষ্ট এবং এখানে বহুমুখী কাজ করা হবে। এখানে অনাথ-এতিমদের জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার, ক্যাফেটেরিয়া ও আইটি সেকশনও থাকবে।

তিনি বলেন, এই মসজিদের বর্তমান আয়তন ৫ দশমিক ৫ একর। ১০ তলাবিশিষ্ট আধুনিক ভবনের জন্য আরও কিছু জায়গা কেনা হবে। এই মুহূর্তে পাগলা মসজিদের অ্যাকাউন্টে মানুষের দানের ১০৪ কোটি টাকা জমা আছে।

তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে মসজিদ কমপ্লেক্সের জন্য নকশা জমা দিয়েছে ১২টি প্রতিষ্ঠান। রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষা করে একটি প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন দিয়েছে। জেলা প্রশাসন ও মসজিদ কমিটি দ্রুত কার্যাদেশ দেবে এবং কাজ শুরু হয়ে যাবে।

কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন বলেন, দানবাক্স খোলা থেকে শুরু করে বস্তায় ভরা এবং গণনা শেষে ব্যাংক পর্যন্ত সব টাকা নিরাপদে পৌঁছাতে সার্বিক নিরাপত্তার কাজে তিনিসহ তাঁর পুলিশ সদস্যরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছেন।

দানবাক্স খোলার পর গণনা দেখতে মসজিদের আশপাশে ভিড় করে উৎসুক জনতা। মসজিদটিতে নিয়মিত হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলের পাশাপাশি নানা ধরনের জিনিস দান করে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষ।

সরেজমিনে দেখা গেছে, দানের সিন্দুক থেকে টাকা প্রথমে বস্তায় ভরা হয়। এরপর টাকা গণনার জন্য বস্তাগুলো মসজিদের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বস্তা থেকে টাকা মেঝেতে ঢেলে দেওয়ার পর শুরু হয় গণনার কাজ।

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগপাগলা মসজিদ
হাদির কবর জিয়ারতে আসবেন তারেক রহমান, শাহবাগ মোড় থেকে সরে গেল ইনকিলাব মঞ্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৭
শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে আজ শনিবার বেলা ১১টায় আসবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এদিকে তারেক রহমানের কবর জিয়ারতের কর্মসূচির কারণে শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইনকিলাব মঞ্চের প্রকাশনা সম্পাদক ফাহিম আবদুল্লাহ জানান, হাদি হত্যার বিচার চেয়ে দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবে ইনকিলাব মঞ্চ।

শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সারা রাত জেগে হাদি হত্যার বিচার চেয়ে শাহবাগে অবস্থান নিয়েছি। তারেক রহমান বেলা ১১টায় হাদির কবর জিয়ারত করতে আসবেন, সে জন্য আমরা ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেব।’

শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহবাগ মোড়ে অবস্থানরত ইনকিলাব মঞ্চ তাদের অবস্থান কর্মসূচির স্থান পরিবর্তন করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবস্থানকারীরা জানান, হাদি হত্যার বিচার চেয়ে শাহবাগ মোড়ের পশ্চিম দিকে তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন। বিএনপি নেতা তারেক রহমানের হাদির কবর জিয়ারত শেষ হলে তাঁরা আবারও আজ দুপুর ১২টায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেবেন।

বিএনপিঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাতারেক রহমানবাংলাদেশের রাজনীতিইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
