গাইবান্ধার সাবেক এমপি মাহাবুব আরা গিনির মৃত্যুর খবরটি গুজব: জেল কর্তৃপক্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাইবান্ধা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাহাবুব আরা গিনির মৃত্যুর খবরটি গুজব বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জেল কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ‘গাইবান্ধা জেলা’ নামক একটি পেজে দাবি করা হয়, কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় মাহাবুব আরা গিনি মারা গেছেন। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।
এ বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, প্রচারিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মাহাবুব আরা গিনি বর্তমানে গাইবান্ধা কারাগারে আটক আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি নিয়মিতভাবে গাইবান্ধা আদালতে তিনটি ফৌজদারি মামলায় হাজিরা দিচ্ছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিভ্রান্তিকর ও নেতিবাচক অপপ্রচারে কেউ যেন না জড়ায়। এ ধরনের গুজব থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
কারাগারের যেকোনো তথ্যের জন্য বাংলাদেশ জেল কর্তৃপক্ষের হটলাইন নম্বর ১৬১৯১-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়।
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক স্মরণে ‘নাগরিক শোকসভা’ করবে জাতীয় কবিতা পরিষদ। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সংগঠনটি। জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি, গত ২ তারিখ রাত ৮.৪৬ মিনিটে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়...১ ঘণ্টা আগে
তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে আবারও রাজপথে নামছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন। ৫, ৯ ও ১৬ অক্টোবর রংপুরসহ তিস্তাপাড়ের বিভিন্ন জেলায় পদযাত্রা, গণমিছিল, গণসমাবেশ ও মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি। নেতারা বলছেন, এই অঞ্চলের দুই কোটি মানুষের প্রাণের দাবি..৩ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে মোছা. রৌশনারা বেগম (৫০) নামের এক নারীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের খৈরাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাখাওয়াত হোসেন (২১) নামের এক প্রতিবেশী যুবক তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর রমনা পার্কের লেক থেকে ওয়াসিমুল হক (৫৫) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে লেকে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে রমনা থানা-পুলিশ। সন্ধ্যার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।৩ ঘণ্টা আগে