রাড্ডা ভাঙচুর ও লুটপাটের পর সরকারের পদক্ষেপ জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি নারীপক্ষের

রাজধানীর মিরপুরে নিম্ন আয়ের মা ও শিশুদের প্রায় ৫০ বছর ধরে সেবা দিয়ে আসা রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি সেন্টার ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন নারীপক্ষ। হাসপাতালটি ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনার পর সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে তারা।
আজ রোববার এক বিবৃতিতে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।
সংগঠনের আন্দোলন সম্পাদক গীতা দাস স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটির জমি নিজেদের দাবি করে সেখানে ‘সমমনা ব্যবসায়ী পরিষদ লিমিটেড’-এর একটি ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নারীপক্ষ বলেছে, প্রায় রাতভর কেন্দ্রটিতে ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন এ ঘটনায় কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখেনি। পুরো ঘটনায় বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নারীপক্ষ।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে সংগঠনটি জানায়, পুলিশের সামনেই এসব ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ নীরবে সেখান থেকে চলে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একজন নেত্রীর নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
সংগঠনটি সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা। একই সঙ্গে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানানো হয়েছে।
ঘটনার সময় পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা তদন্ত করে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। জমি নিয়ে কারও দাবি বা অভিযোগ থাকলে তা প্রচলিত আইনের মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটির কার্যক্রম দ্রুত চালু করার দাবি জানিয়েছে নারীপক্ষ। বিশেষ করে শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
কক্সবাজারের পেকুয়ায় ইউসুফ আলী হত্যা মামলার অন্যতম আসামি আকাশ মিয়াকে কুতুবদিয়ার লেমশিখালী গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নলকূপ থেকে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইউসুফ আলীর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।৫ মিনিট আগে
দ্য সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আগামী ৫ নভেম্বরের পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নতুন নির্বাচনের সুবিধার্থে এজাজ আহমদ চৌধুরীকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।৯ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় পৃথক দুটি অভিযানে ২০১০ পিস ইয়াবাসহ চার মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সেরাল চৌরাস্তা ও তার আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।১৮ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ইছাপুরা গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে কয়েক দফায় সংঘর্ষের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।১৯ মিনিট আগে