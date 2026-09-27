বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রীপুরে মহাসড়ক অবরোধ, আহত ৪ শ্রমিক

গাজীপুরের শ্রীপুরে আগস্ট মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ওশিন স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকেরা। আজ রোববার বিকেলে শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে গেলে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। শ্রমিকদের দাবি, এতে চারজন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।
বিকেলে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নে কারখানার শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে কারখানার ফটকের সামনে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে লিপি আক্তার (৩৫) ও বাক্প্রতিবন্ধী বিলকিস (৩৬) রয়েছেন। অন্য দুজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
কারখানার শ্রমিক মনির হোসেন বলেন, গত আগস্ট মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। চলতি মাসও প্রায় শেষ। বেতন পরিশোধের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ একাধিক তারিখ দিলেও বেতন দিচ্ছে না। এতে শ্রমিকদের সংসার খুব কষ্টে চলছে।
শ্রমিক আমেনা বেগম বলেন, ‘বেতন পরিশোধ করলে কি আমরা এমন করি? পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে। পুলিশ নারী শ্রমিকদের ওপর লাঠিপেটা করেছে। এতে কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক মো. স্বপন কুমার বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। শ্রমিকেরা প্রায় ২০ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।
লাঠিপেটার অভিযোগ অস্বীকার করে স্বপন কুমার বলেন, দৌড়াদৌড়ির সময় পড়ে গিয়ে শ্রমিকেরা আহত হয়ে থাকতে পারেন।
কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা রেখা নাগ বলেন, বেতন পরিশোধের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে। গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় কারখানার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।
কক্সবাজারের পেকুয়ায় ইউসুফ আলী হত্যা মামলার অন্যতম আসামি আকাশ মিয়াকে কুতুবদিয়ার লেমশিখালী গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নলকূপ থেকে পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইউসুফ আলীর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।৬ মিনিট আগে
দ্য সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আগামী ৫ নভেম্বরের পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নতুন নির্বাচনের সুবিধার্থে এজাজ আহমদ চৌধুরীকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।১০ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় পৃথক দুটি অভিযানে ২০১০ পিস ইয়াবাসহ চার মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সেরাল চৌরাস্তা ও তার আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।১৯ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ইছাপুরা গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে কয়েক দফায় সংঘর্ষের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।২০ মিনিট আগে