সরকার অনুমোদিত খুচরা কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন ‘খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।
সংগঠনের নেতারা জানান, সরকার অনুমোদিত ৪৪ হাজার কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের ডিলারদের স্বার্থ রক্ষা ও কার্ডধারী খুচরা বিক্রেতাদের বহাল রাখতে হবে। ব্যবসায়ী ও কৃষকের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সরকারকে এ দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।
নেতারা আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার জোরপূর্বক সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ বাতিল করে। সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখতে হবে এবং এসব নীতিমালা বাতিল করতে হবে।
অবস্থান কর্মসূচিতে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সংগঠনের সভাপতি মো. ফোরকান, সাধারণ সম্পাদক মো. শাহিনুল ইসলামসহ দেশের সব কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা উপস্থিত ছিলেন।
