Ajker Patrika
ঢাকা

কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি
প্রেসক্লাবের সামনে ‘খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’-এর অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকার অনুমোদিত খুচরা কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন ‘খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।

সংগঠনের নেতারা জানান, সরকার অনুমোদিত ৪৪ হাজার কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের ডিলারদের স্বার্থ রক্ষা ও কার্ডধারী খুচরা বিক্রেতাদের বহাল রাখতে হবে। ব্যবসায়ী ও কৃষকের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সরকারকে এ দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

নেতারা আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার জোরপূর্বক সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ বাতিল করে। সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখতে হবে এবং এসব নীতিমালা বাতিল করতে হবে।

অবস্থান কর্মসূচিতে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সংগঠনের সভাপতি মো. ফোরকান, সাধারণ সম্পাদক মো. শাহিনুল ইসলামসহ দেশের সব কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

প্রেসক্লাবঢাকা জেলাসরকারঢাকা বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, টানা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলে টাকা দাবি, যুবকের অর্থদণ্ড

ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলে টাকা দাবি, যুবকের অর্থদণ্ড

নিখোঁজের দুই দিন পর ডোবায় মিলল শিশু হাসানের মরদেহ

নিখোঁজের দুই দিন পর ডোবায় মিলল শিশু হাসানের মরদেহ

কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি

কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি

কালকিনিতে জেলেদের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, বিক্ষোভ

কালকিনিতে জেলেদের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, বিক্ষোভ