Ajker Patrika
ঢাকা

আরেক হত্যা মামলায় দেশ টিভির সাবেক এমডি আরিফ হাসান গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আরেক হত্যা মামলায় দেশ টিভির সাবেক এমডি আরিফ হাসান গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

আরেকটি হত্যা মামলায় দেশ টেলিভিশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আরিফ হাসানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রিপন হোসেন তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

আরিফ হাসানকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর বিমানবন্দর থানায় দায়ের করা প্রাইভেট কার চালক বাবুল হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিমানবন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবু সাঈদ।

গ্রেপ্তারের আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, আসামি আরিফ হাসান এই হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনাটি সংঘটিত করার জন্য ‘মূল অর্থ জোগানদাতা’ হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাঁর সহযোগীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সহিংসতায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হারুন অর রশিদ আদালতে গ্রেপ্তার দেখানোর পক্ষে শুনানি করেন। অপরদিকে, আরিফ হাসানের আইনজীবী তাহমিনা সুলতানা আদালতে গ্রেপ্তারের আবেদন নামঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। তিনি আদালতে বলেন, আরিফ হাসান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কখনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। একই দিনে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তিনি কীভাবে হামলায় অংশগ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট নয়।

আইনজীবী আরও বলেন, আরিফ হাসান হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। তাঁর হার্টে রিং পরানো আছে। মিথ্যা অভিযোগে একের পর এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।

দেশ টিভির এমডি আরিফ হাসান গ্রেপ্তারদেশ টিভির এমডি আরিফ হাসান গ্রেপ্তার

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ওই বছরের ১৮ জুলাই উত্তরা এলাকায় সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন প্রাইভেটকার চালক বাবুল। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উত্তরা উইমেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় গত বছরের ২২ জুলাই বিমানবন্দর থানায় ভিকটিম বাবুলের স্ত্রী একটি হত্যা মামলা করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের ১৭ নভেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে আরিফ হাসানকে আটক করা হয়। এরপর তাঁকে নয়টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং দফায় দফায় রিমান্ডে দেওয়া হয়।

বিষয়:

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