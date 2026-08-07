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৫৭ লাখ টাকার জাল নোটসহ বনানীতে পুলিশের হাতে আটক এক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ০০: ৪৬
৫৭ লাখ টাকার জাল নোটসহ বনানীতে পুলিশের হাতে আটক এক
বনানী পুলিশের হাতে আটক মো. রুবেল আহম্মেদ ফকির। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বনানী এলাকায় ক্রেতা সেজে স্বর্ণালংকার কেনার সময় ৫৭ লাখ ৫ হাজার টাকার জাল নোটসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বনানী থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নাম মো. রুবেল আহম্মেদ ফকির (৪৬)।

বনানী থানা সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (০৬ আগস্ট) বিকেল আনুমানিক চারটার দিকে বনানী সুপার মার্কেটের এক জুয়েলারি দোকানে দুই ব্যক্তি ক্রেতা পরিচয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা তাঁদের এক আত্মীয়ের বিয়ের জন্য প্রায় ২০ থেকে ২১ ভরি স্বর্ণালংকার কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পছন্দ করা স্বর্ণালংকার বিল করে প্যাকেট করতে বলেন। একপর্যায়ে দোকান কর্তৃপক্ষ মূল্য পরিশোধের জন্য টাকা চাইলে তাঁরা একটি কালো রঙের ট্রলি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দোকানের কাচের টেবিলের ওপর রাখেন। টাকাগুলো দেখে দোকানের কর্মচারীদের সন্দেহ হলে তাঁরা সেগুলো জাল নোট বলে শনাক্ত করেন।

বিষয়টি বুঝতে পেরে দুজন পালানোর চেষ্টা করলে আশপাশের লোকজন একজনকে আটক করতে সক্ষম হন। কিন্তু অপর আরেকজন কৌশলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে বনানী থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে হেফাজতে নেয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৫৭ লাখ ৫ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মো. রুবেল আহম্মেদ ফকিরের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় মোট ৮টি মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রেখেছে বনানী থানা-পুলিশ।

বিষয়:

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