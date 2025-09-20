Ajker Patrika
মগবাজারে হোটেলে অগ্নিকাণ্ড, দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিল ফায়ার সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মগবাজারের তাকওয়া হাসপাতালের পাশে একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে এ আগুন লাগে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তাঁরা এসে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর জানায়, আগুনের সূত্রপাত হয়েছে হোটেলের ডেস বোর্ড থেকে। অল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হলেও এখনো আগুন লাগার কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের দুটি টিম আগুন নিবারণে কাজ করেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

