লাবিবের খোঁজ পেতে মা-বাবার আকুতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মো. লাবিব ইসলাম (১৩), বাবা নূর ইসলাম। সে গাবতলীর দারুস সালাম এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।
গত বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর তারিখ বিকেলে খেলার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে সে আর ফিরে আসেনি। তাকে অনেক খোঁজার পরও তাকে পাওয়া যায়নি। লাবিবের উচ্চতা আনুমানিক ৪ ফুট। তার গায়ের রং শ্যামলা। মুখে দুপাশে দুটি গজ দাঁত আছে।
নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরনে ছিল একটি কালো রঙের টি-শার্ট এবং একটি কালো হাফ প্যান্ট। তার সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছিল না।
যোগাযোগের জন্য অনুরোধ:
যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি শিশুটির সন্ধান পেয়ে থাকেন বা তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জেনে থাকেন, তবে দ্রুত তার বাবা নূর ইসলামের সঙ্গে নিচের মোবাইল নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
মোবাইল: ০১৭৯৩১০০৫৯৬, ০১৬২১৪১২৫১৮
মো. লাবিব ইসলাম (১৩), বাবা নূর ইসলাম। সে গাবতলীর দারুস সালাম এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।
গত বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর তারিখ বিকেলে খেলার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে সে আর ফিরে আসেনি। তাকে অনেক খোঁজার পরও তাকে পাওয়া যায়নি। লাবিবের উচ্চতা আনুমানিক ৪ ফুট। তার গায়ের রং শ্যামলা। মুখে দুপাশে দুটি গজ দাঁত আছে।
নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরনে ছিল একটি কালো রঙের টি-শার্ট এবং একটি কালো হাফ প্যান্ট। তার সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছিল না।
যোগাযোগের জন্য অনুরোধ:
যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি শিশুটির সন্ধান পেয়ে থাকেন বা তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জেনে থাকেন, তবে দ্রুত তার বাবা নূর ইসলামের সঙ্গে নিচের মোবাইল নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
মোবাইল: ০১৭৯৩১০০৫৯৬, ০১৬২১৪১২৫১৮
কেন্দ্রীয় সংসদে ২৪৮ প্রার্থীর মধ্যে সহসভাপতি ভিপি পদে ১৮ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩ জন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ১৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ ছাড়া ১৭টি আবাসিক হলে ভিপি পদে ৬১, জিএস পদে ৫৮ জন ও এজিএস পদে ৫৭ জন রয়েছেন। ৪১ মিনিট আগে
সন্ধ্যার দিকে সালিস চলার সময় মার্কেটের বাইরে দুই গ্রামের দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। একপর্যায়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। তখন পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সংঘর্ষ থামাতে গেলে টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি, এসআই ও চার পুলিশ সদস্যসহ দুই গ্রামের...৪৩ মিনিট আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনের জোড় তৎপরতার মধ্যেই হঠাৎ সড়কে নেমে পড়েছেন স্থানীয়রা। দুটি মহাসড়কে অন্ততপক্ষে ছয়টি এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। বন্ধ হয়ে পড়েছে সব রুটের যান চলাচল, আটকে পড়েছে অসংখ্য যানবাহন।১ ঘণ্টা আগে
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সবুর জানান, তিনি বিভিন্ন সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এই চাষ করেছিলেন। কুল বিক্রি করে তিনি ঋণের কিস্তি শোধ করার এবং সংসারের হাল ধরার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এ ঘটনায় তাঁর সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে।১ ঘণ্টা আগে