লাবিবের খোঁজ পেতে মা-বাবার আকুতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ১৬
মো. লাবিব ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মো. লাবিব ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মো. লাবিব ইসলাম (১৩), বাবা নূর ইসলাম। সে গাবতলীর দারুস সালাম এলাকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।

গত বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর তারিখ বিকেলে খেলার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে সে আর ফিরে আসেনি। তাকে অনেক খোঁজার পরও তাকে পাওয়া যায়নি। লাবিবের উচ্চতা আনুমানিক ৪ ফুট। তার গায়ের রং শ্যামলা। মুখে দুপাশে দুটি গজ দাঁত আছে।

নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরনে ছিল একটি কালো রঙের টি-শার্ট এবং একটি কালো হাফ প্যান্ট। তার সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছিল না।

যোগাযোগের জন্য অনুরোধ:

যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি শিশুটির সন্ধান পেয়ে থাকেন বা তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জেনে থাকেন, তবে দ্রুত তার বাবা নূর ইসলামের সঙ্গে নিচের মোবাইল নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মোবাইল: ০১৭৯৩১০০৫৯৬, ০১৬২১৪১২৫১৮

নিখোঁজ
পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

