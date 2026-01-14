Ajker Patrika

ধামরাইয়ে ৫ ইটভাটার মালিককে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা

সাভার(ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার ধামরাইয়ে আজ বুধবার একটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দেয় পরিবেশ অধিদপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকার ধামরাইয়ে পাঁচটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ৩০ লাখ টাকা জরিমানা এবং কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একটি ইটভাটার চিমনি ধ্বংস করা হয়।

আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত উপজেলার সোমভাগ ইউনিয়নের বিসিক এলাকায় এই অভিযান চালান ঢাকা জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়জুন্নেসা আক্তার।

এ সময় মেসার্স এ কে খান ব্রিকস, মেসার্স সান ব্রিকস, মেসার্স ইউএসএ ব্রিকস, মেসার্স হালিমা ব্রিকস, মেসার্স ডাউটিয়া ব্রিকসকে ছয় লাখ করে মোট ৩০ লাখ টাকা জরিমানা এবং মেসার্স সান ব্রিকসের চিমনি ধ্বংস করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হোসেন বলেন, পাঁচটি ভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাটার চিমনি সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অপর একটি ইটভাটার কিলন (ইট পোড়ানোর স্থান) ও প্রস্তুত করা ইট নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি এসব ইটভাটাকে ছয় লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

নাজমুল হোসেন আরও বলেন, অপর তিনটি ইটভাটা কর্তৃপক্ষকেও অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে ছয় লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। সান ব্রিকস নামের আরও একটি ইটভাটার চিমনি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। এই ভাটার কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র ছিল না এবং ইটভাটা স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের লাইসেন্সও ছিল না। সে কারণেই ভাটাটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করে ভেঙে দেওয়া হয়।

ইটভাটাপরিবেশ অধিদপ্তরঢাকা বিভাগপরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ঢাকাজরিমানাজেলার খবরপরিবেশ
