শিবচরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, আহত ২৫

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
মাদারীপুরের শিবচরে তারেক রহমানের ৩১ দফার লিফলেট বিতরণকালে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিএনপির লোকজনের ওপর হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন।
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে শিবচরের চরশ্যামাইল এলাকার পৌরভবন ২-এর কাছে এ হামলার ঘটনা ঘটে। জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন এ হামলা চালান বলে জানান আহত ব্যক্তিরা।
আহত ব্যক্তিরা হলেন সুমন আহমেদ, রাশেদ মৃধা, নাসির হাওলাদার,পাভেল সরদার, শফিক সরদার, রাকিব তালুকদার, সুমন ফকির, সাইমন ব্যাপারী, নাঈম, ইমদাদুল হোসেন, ফাহিম মোল্লা, হৃদয়, জুনায়েদসহ অনেকে।
আহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই উপজেলার পাঁচ্চর ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যার দিকে মাদারীপুর-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন লাভলু সিদ্দিকী-সমর্থিত বিএনপির নেতা-কর্মীরা তারেক রহমানের ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করতে বের হন। শিবচর পৌরসভার চরশ্যামাইল এলাকায় কাজীর দোকান নামের স্থানে শিবচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের ছেলে আওয়ামী লীগ সমর্থক সুমন ফকিরের সঙ্গে কথা-কাটাকটি হলে একপর্যায়ে লিফলেট বিতরণকারীদের ওপর হামলা চালান স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।
এ সময় বেশ কিছু মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। আহত হন অন্তত ২৫ জন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে কয়েকজনকে। খবর পেয়ে শিবচর থানা-পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আহত একাধিক ব্যক্তি বলেন, ‘তারেক রহমানের ৩১ দফার লিফলেট নিয়ে আমরা দত্তপাড়া হয়ে শিবচর আসতে থাকি। এ সময় চরশ্যামাইল এলাকার কাজীর দোকান নামের স্থানে এলে শিবচর ইউনিয়ন পরিষদের (বর্তমানে পৌরসভা) চেয়ারম্যান বাবুল ফকিরের ছেলের নেতৃত্বে শতাধিক মানুষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। আমাদের অনেক লোকজন আহত হয়েছে। মোটরসাইকেল রেখে খাল-বিল সাঁতরে আমাদের অনেকে বেঁচে ফিরেছে। পরিস্থিতি ভয়ানক ছিল।’
আহত ব্যক্তিরা আরও বলেন, ‘বাবুল ফকির আওয়ামী লীগ-সমর্থিত চেয়ারম্যান। তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় তাঁর ছেলে সুমন ফকিরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের লোকজন এই হামলা চালিয়েছে। আমাদের ২৫-৩০ জন আহত হয়েছে।’
এদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে শিবচর থানা-পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়েছে। শুনেছি, আহত ব্যক্তিদের শিবচর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। ওই এলাকায় আমাদের টিম রয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।’
