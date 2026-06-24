Ajker Patrika
ঢাকা

বিশ্বকাপ চলাকালে ঢাবি ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ ও যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ

ঢাবি প্রতিনিধি
বিশ্বকাপ চলাকালে ঢাবি ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ ও যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ
ছবি: সংগৃহীত

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ-২০২৬ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বহিরাগত অতিথিদের প্রবেশ এবং যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর থেকে আজ বুধবার জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্বকাপ চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশপথ- শাহবাগ, দোয়েল চত্বর, বার্ন ইউনিট, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, পলাশী মোড় ও নীলক্ষেত দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত যানবাহন ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

তবে অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক ও রোগীবাহী যান, সাংবাদিকদের গাড়ি, রাইড শেয়ার সেবা, খাবার সরবরাহকারী যান, অনলাইন শপিংয়ের বাহনসহ অন্যান্য সরকারি যানবাহন এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলানিরাপত্তাফুটবল
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