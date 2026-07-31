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রাজধানীতে গাড়ির ধাক্কায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিহত, ফিটনেসবিহীন যানবাহন বন্ধে হুঁশিয়ারি ডিএনসিসি প্রশাসকের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৪৬
রাজধানীতে গাড়ির ধাক্কায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিহত, ফিটনেসবিহীন যানবাহন বন্ধে হুঁশিয়ারি ডিএনসিসি প্রশাসকের
ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মী শেফালী বেগমের মরদেহ দেখতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ডিএনসিসি প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীতে ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন।

আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মী শেফালী বেগমের মরদেহ দেখতে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান শফিকুল ইসলাম।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী শেফালী বেগম বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কর্মরত অবস্থায় আজ সকালে মধ্য বাড্ডায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, যেসব যানবাহন ফিটনেসবিহীন অবস্থায় রাস্তায় চলাচল করে এবং যেসব ড্রাইভারের লাইসেন্স নেই ও অদক্ষ, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিআরটিএর সঙ্গে আলোচনা করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশাসক শফিকুল ইসলাম মিল্টন বলেন, পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে নগরের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যাতে নিরাপদে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারেন—সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

শফিকুল ইসলাম মিল্টন বলেন, এ রকম মর্মান্তিক মৃত্যু আর যেন না ঘটে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রাজধানীর বাড্ডায় সড়ক দুর্ঘটনায় ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিহতরাজধানীর বাড্ডায় সড়ক দুর্ঘটনায় ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিহত

প্রশাসক নিহত শেফালী বেগমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। এ সময় নিহতের পরিবারকে ডিএনসিসির পক্ষ থেকে চার লাখ টাকা আর্থিক অনুদান এবং শেফালী বেগমের এক বছরের বেতন প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে এ সময় নিহত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বাসায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর, ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমডোর মো. হুমায়ুন কবির।

বিষয়:

নিহতসড়ক দুর্ঘটনাবিআরটিএঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন
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