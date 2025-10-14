Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সায়েন্স ল্যাবে বদরুন্নেসা ও ‎ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, পরে প্রত্যাহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎ঢাকা কলেজ ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা কলেজের স্বকীয়তা রক্ষার দাবিতে এবং শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

‎আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নেন। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁরা মিছিলসহ ক্যাম্পাসে ফিরে যান।

‎শিক্ষার্থীরা বলছেন, রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হলে ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোর স্বকীয়তা নষ্ট হবে এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর বিলুপ্ত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিচ্ছে। এ কারণে তাঁরা এ উদ্যোগ থেকে সরে আসতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের কারণে সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের কারণে সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঢাকা কলেজ ও বদরুন্নেসা কলেজের কিছু শিক্ষার্থী সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে আমরা তাদের বুঝিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে দিই।’

ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজকে একীভূত করে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পক্ষে-বিপক্ষে কর্মসূচিকে ঘিরে উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্রকে মারধর ও একজন শিক্ষককে হেনস্তার প্রতিবাদে আজ সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

‎গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর একটি খসড়া প্রকাশ করে মতামত চায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। ৯ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার মতামত জমা পড়ে। বর্তমানে মতামতগুলো বিশ্লেষণের কাজ চলছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দ্রুতই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অংশীজনদের নিয়ে ধারাবাহিক পরামর্শ সভা আয়োজন করা হবে।

‎তবে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের এ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন একই কলেজগুলোর স্নাতক পর্যায়ের অনেক শিক্ষার্থী।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঅবরোধঢাকা বিভাগঢাকাহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

ওমানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৌলভীবাজারের যুবকের মৃত্যু

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি

‘ধানের শীষ’ নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ: ত্রিশালে বিএনপির আহ্বায়ক এনামুলের শাস্তি দাবি