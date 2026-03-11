নির্মাণাধীন বাড়ির পাশে খেলছিল ২ শিশু, দেয়াল ধসে মৃত্যু

রাজধানীর বাড্ডায় একটি নির্মাণাধীন বাড়ির পুরোনো দেয়াল ধসে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে বাড্ডা উত্তর পূর্বাঞ্চল ১০ নম্বর লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুজন হলো আয়েশা মনি (১০) ও নুসরাত জাহান মরিয়ম (৫)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বেলা দেড়টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে মৃত আয়েশার বাবা মো. ইকবাল হোসেন জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলায়। বর্তমানে পূর্বাঞ্চল ৮ নম্বর লেনে থাকেন। এক ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে আয়েশা ছিল দ্বিতীয়। স্থানীয় শহীদ তোজো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত সে।
ইকবাল হোসেন আরও জানান, তাদের পাশের বাড়িতে থাকে মরিয়মের পরিবার। আজ দুপুরে রাস্তায় খেলা করছিল ওই দুই শিশু। এ সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাদের বাসার পাশেই একটি পুরাতন বাড়ি ভেঙে নতুন করে বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছিল। বাড়িটির বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙা হয়নি। ভেতরে ওয়ালের পাশেই রাখা ছিল ইট, বালু। শিশু দুটি যখন ওয়ালের পাশে রাস্তায় খেলছিল, তখনই সেই পুরাতন ওয়ালটি ধসে তাদের ওপর পড়ে। এতে চাপা পড়ে আয়েশা ও মরিয়ম। সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা তাদেরকে দেওয়ালের নিচ থেকে বের করে। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
মরিয়মের বাবা রাজমিস্ত্রি মো. শরিফ জানান, তার একমাত্র মেয়ে মরিয়ম। গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার শালুয়াদি গ্রামে। পাশের বাসার আয়েশার সাথে প্রতিদিন খেলত। আজকেও আয়েশার সাথে খেলতে যায়। পাশের বাসার দেয়াল চাপায় তাঁর মেয়েসহ আয়েশাও মারা যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
নীলফামারীর ডোমারে জমি নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে মজনু মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।৪ মিনিট আগে
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামিকে ভিন্ন ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রায় ঘোষণার সময় তাঁরা আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পলাতক রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ২০২৩ সালের ৭ জুলাই ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তাঁর স্বামী ব্যবসায়িক কাজে একটি বাড়িতে যান।২০ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির (৫০) মাথা ও পা থেঁতলানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের ঠুটিয়াপাকুর গড়েয়া ব্রিজ এলাকার গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩৬ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে