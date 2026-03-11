Ajker Patrika
ঢাকা

নির্মাণাধীন বাড়ির পাশে খেলছিল ২ শিশু, দেয়াল ধসে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
নির্মাণাধীন বাড়ির পাশে খেলছিল ২ শিশু, দেয়াল ধসে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বাড্ডায় একটি নির্মাণাধীন বাড়ির পুরোনো দেয়াল ধসে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে বাড্ডা উত্তর পূর্বাঞ্চল ১০ নম্বর লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া দুজন হলো আয়েশা মনি (১০) ও নুসরাত জাহান মরিয়ম (৫)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বেলা দেড়টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত আয়েশার বাবা মো. ইকবাল হোসেন জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলায়। বর্তমানে পূর্বাঞ্চল ৮ নম্বর লেনে থাকেন। এক ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে আয়েশা ছিল দ্বিতীয়। স্থানীয় শহীদ তোজো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত সে।

ইকবাল হোসেন আরও জানান, তাদের পাশের বাড়িতে থাকে মরিয়মের পরিবার। আজ দুপুরে রাস্তায় খেলা করছিল ওই দুই শিশু। এ সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাদের বাসার পাশেই একটি পুরাতন বাড়ি ভেঙে নতুন করে বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছিল। বাড়িটির বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙা হয়নি। ভেতরে ওয়ালের পাশেই রাখা ছিল ইট, বালু। শিশু দুটি যখন ওয়ালের পাশে রাস্তায় খেলছিল, তখনই সেই পুরাতন ওয়ালটি ধসে তাদের ওপর পড়ে। এতে চাপা পড়ে আয়েশা ও মরিয়ম। সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা তাদেরকে দেওয়ালের নিচ থেকে বের করে। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

মরিয়মের বাবা রাজমিস্ত্রি মো. শরিফ জানান, তার একমাত্র মেয়ে মরিয়ম। গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার শালুয়াদি গ্রামে। পাশের বাসার আয়েশার সাথে প্রতিদিন খেলত। আজকেও আয়েশার সাথে খেলতে যায়। পাশের বাসার দেয়াল চাপায় তাঁর মেয়েসহ আয়েশাও মারা যায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকবাড্ডাশিশু
