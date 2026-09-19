Ajker Patrika
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বরিশাল

গ্রিল কেটে প্রবাসীর ঘরে ঢুকল ডাকাত দল, পরিবারকে জিম্মি করে লুটপাট

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৩৯
গ্রিল কেটে প্রবাসীর ঘরে ঢুকল ডাকাত দল, পরিবারকে জিম্মি করে লুটপাট
মুলাদী থানা। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মুলাদীতে এক প্রবাসীর বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। এ সময় স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোনসহ প্রায় ১৪ লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়েছে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের বোয়ালিয়া গ্রামের ভূইয়া বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সৌদিপ্রবাসী মো. রেজিন হোসেন গত ৯ আগস্ট দেশে ফেরেন। গতকাল শুক্রবার রাতে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি ডাকাত দল দেশি অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়ির চারদিকে অবস্থান নেয়। তাঁদের মধ্যে ৫-৬ জন দক্ষিণ পাশের জানালার লোহার গ্রিল কেটে ঘরে প্রবেশ করে। অন্যরা বাইরে পাহারায় ছিল।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ঘরে ঢুকেই ডাকাতেরা রেজিন হোসেন ও তাঁর ছোট ভাই রাজিবের গলায় অস্ত্র ধরে তাঁদের জিম্মি করে। এ সময় তাঁরা চিৎকার করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। পরে রেজিন হোসেন, তাঁর স্ত্রী সুমি বেগম ও ছোট ভাই রাজিবসহ পরিবারের সদস্যদের গামছা ও ওড়না দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলা হয়।

এরপর ডাকাতেরা চাবি নিয়ে আলমারি ও শোকেস থেকে ৪ ভরির বেশি স্বর্ণালংকার, নগদ ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও একটি স্মার্টফোন নিয়ে যায়।

ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে গিয়ে তাঁদের বাঁধন খুলে দেন। পরে খবর পেয়ে মুলাদী থানা ও বোয়ালিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ ঘটনায় রেজিন হোসেন বাদী হয়ে মুলাদী থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা করেছেন।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মামলাটি তদন্ত করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারে অভিযান চলছে।’

বিষয়:

বরিশাল জেলাডাকাতিমামলাবরিশাল বিভাগমুলাদী
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