সূত্রাপুরে উচ্চমাধ্যমিকের নকল বই উদ্ধার, বাইন্ডিং কারখানার মালিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর সূত্রাপুরের ডালপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আশরাফ বুক বাইন্ডিং নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও সহপাঠ বইয়ের বিপুল পরিমাণ নকল কপি উদ্ধার করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এ সময় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী নাজমুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সূত্রাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমির হেলালের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ঘটনাস্থলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একটি পরিদর্শক দলও উপস্থিত ছিলেন।
পুলিশ সূত্র বলছে, সূত্রাপুর থানার এসআই আমির হেলালের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে আশরাফ বুক বাইন্ডিং থেকে নকল বই উদ্ধার করা হয়। বাইন্ডিং কারখানার মালিক নাজমুলকে এ সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরে কোতোয়ালি থানাধীন মিম প্রেসে অভিযান চালিয়ে আরও কিছু নকল বইয়ের ছাপা ফর্মা উদ্ধার করা হয়।
এ সময় প্রেসে কর্মরত চারজন মেশিনম্যানকে আটক করা গেলেও প্রেসের মালিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
গ্রেপ্তার নাজমুল পুলিশের কাছে স্বীকার করেন, সূত্রাপুরে নকল বই ছাপার কর্মকাণ্ডে বিপ্লব ও সম্রাট নামের দুই ব্যক্তি জড়িত।
পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।
